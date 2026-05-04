Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha inaugurato ufficialmente l’esposizione internazionale presso la Polveriera Austriaca di Forte Marghera a Venezia. Durante l’evento, Buttafuoco ha enfatizzato l’importanza fondamentale dell’arte nel contesto sociale contemporaneo, in occasione della presentazione delle opere degli artisti selezionati dalla curatrice Koyo Kouoh.

“Siamo qui immersi in una realtà sociale viva e siamo qui a nutrirci d'arte perché l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L'arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi”, ha dichiarato Buttafuoco, sottolineando il valore intrinseco e la forza trasformativa dell'espressione artistica.

Questo appuntamento segna il primo evento ufficiale della Biennale di Venezia per l'attuale edizione, che vede la partecipazione di artisti di rilievo internazionale scelti da Koyo Kouoh, una figura riconosciuta nel panorama curatoriale internazionale. La scelta della Polveriera Austriaca, all’interno di Forte Marghera, evidenzia la volontà della Biennale di integrare spazi storici con il dinamico tessuto urbano della città lagunare, promuovendo un dialogo tra le opere, il pubblico e la memoria storica del luogo.

Forte Marghera: un polo culturale per la Biennale

Forte Marghera, una storica struttura militare ottocentesca situata tra Mestre e Venezia, si è affermata negli ultimi anni come uno dei poli culturali emergenti della città.

Ospitare la Polveriera Austriaca per eventi di arte contemporanea riflette la crescente attenzione verso la valorizzazione di siti storici attraverso iniziative artistiche, un percorso che la Biennale di Venezia ha costantemente sostenuto in diverse edizioni.

Questa decisione conferma la missione della Biennale di espandere la propria presenza oltre le sedi tradizionali dei Giardini e dell’Arsenale, coinvolgendo così territori diversi e raggiungendo un pubblico sempre più vasto. La collaborazione tra la Biennale e Forte Marghera mira anche a creare nuove opportunità di incontro e confronto tra artisti, curatori e cittadini, stimolando un fermento creativo sia a livello locale che internazionale.

In questo contesto, la curatrice Koyo Kouoh si è distinta per la sua capacità di selezionare artisti che, attraverso linguaggi e sensibilità eterogenee, offrono profonde riflessioni sulle trasformazioni del presente.

La Biennale di Venezia: storia e impatto globale

Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia è universalmente riconosciuta come uno degli eventi più autorevoli nel campo dell'arte contemporanea, capace di attrarre ogni due anni artisti, curatori, critici e professionisti culturali da ogni parte del mondo. Nel corso del tempo, la manifestazione ha ampliato il proprio raggio d'azione oltre le arti visive, includendo settori come il cinema, la danza, il teatro, l’architettura e la musica.

Le esposizioni allestite in location storiche, come la Polveriera Austriaca di Forte Marghera, contribuiscono a rafforzare la sua dimensione internazionale e il suo significativo impatto sulla vita culturale veneziana. Gli spazi recuperati a Mestre e nell’area di Forte Marghera hanno inoltre favorito la realizzazione di progetti espositivi innovativi, incentivando il coinvolgimento di giovani artisti e curatori.

La leadership di Pietrangelo Buttafuoco all'interno dell'istituzione garantisce continuità nell'attenzione alla funzione sociale ed educativa delle arti. Le sue parole, che evidenziano la capacità dell'arte di proiettare la società verso il futuro e di contribuire a superare i momenti difficili, riflettono appieno questa visione. La Biennale di Venezia prosegue così il suo percorso, intrecciando memoria storica, attualità e sperimentazione.