La 79esima edizione del Festival di Cannes 2026 giunge alla sua terza giornata, con due film di spicco nel Concorso ufficiale. Protagonisti sulla Croisette sono 'Histoires Parallèles' del regista iraniano Asghar Farhadi e 'Fatherland' del polacco Pawel Pawlikowski.

"Histoires Parallèles": Farhadi, Huppert e Cassel

Il film di Asghar Farhadi, 'Histoires Parallèles', ambientato a Parigi, segue Sylvie, una scrittrice in crisi creativa. La sua osservazione dei vicini sfuma i confini tra finzione e realtà. Tocca anche l'attentato al Bataclan del 2015. Il cast internazionale include Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Virginie Efira, Catherine Deneuve (in ruolo comico secondario), Pierre Niney e Adam Bessa.

L'ensemble prestigioso rende il ritorno di Farhadi a Cannes un evento.

"Fatherland": identità e memoria europea

Il secondo film in concorso, 'Fatherland' di Pawel Pawlikowski, vede protagonista Sandra Hüller. Racconta il viaggio di Thomas Mann e della figlia Erika nella Germania del 1949, tra una patria divisa e una famiglia in frattura. Questo road-movie emotivo esplora temi cari al regista: identità, famiglia, amore, senso di colpa e la confusione morale dell'Europa del dopoguerra.

Le proiezioni fuori concorso

Oltre ai titoli in competizione, il Festival presenta proiezioni fuori concorso. Tra queste, 'Les Caprices de l’enfant roi', dove Artus è un sorprendente Cyrano. Questa offerta variegata conferma Cannes vetrina internazionale per il cinema d'autore e le nuove tendenze.