Il celebre trombettista italiano Enrico Rava ha reso un sentito omaggio a Miles Davis, figura iconica e inarrivabile del jazz mondiale, definendolo “il più grande, impossibile rubargli l’anima”. L’occasione è stata un recente incontro dedicato proprio al leggendario musicista, durante il quale Rava ha ripercorso le tappe salienti di una carriera che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento assoluto nel panorama musicale. L'evento, svoltosi il 10 maggio 2026, ha permesso a Rava di sottolineare la straordinaria carica di innovazione e la costante capacità di rinnovamento che hanno contraddistinto Davis.

Nel corso della serata, Rava ha condiviso il suo rapporto personale e artistico con l’eredità di Davis, mettendone in luce l’unicità inconfondibile. “Impossibile rubargli l’anima, ogni nota era sua”, ha affermato il musicista triestino, attivo sulla scena jazzistica fin dal secondo dopoguerra. Ha poi evidenziato la portata rivoluzionaria delle scelte stilistiche di Davis, che spaziavano dal periodo bebop alle audaci sperimentazioni elettriche degli anni Settanta. “Ciascun album di Miles segnava sempre un punto di svolta; non si poteva imitarlo, bisognava solo ascoltare e imparare”, ha osservato Rava, rivolgendosi a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori.

L'influenza duratura di Miles Davis nel jazz

La figura di Miles Davis ha esercitato un’influenza profonda e duratura su intere generazioni di musicisti, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Rava ha ricordato come Davis abbia saputo reinventare il modo di intendere la tromba jazz e la leadership di una band, tracciando sempre nuove direzioni musicali. Tra le sue innovazioni più significative, il musicista italiano ha citato l’album capolavoro “Kind of Blue” del 1959, ampiamente riconosciuto come una delle pietre miliari della storia della musica contemporanea, e il periodo della fusion elettrica, inaugurato dal rivoluzionario “Bitches Brew”.

Il racconto di Rava ha toccato anche le difficoltà e le sfide artistiche che ogni trombettista incontra nel confrontarsi con un repertorio così indissolubilmente legato a Davis.

“Si può interpretare il suo linguaggio, ma nessuno riuscirà mai a coglierne l’essenza più profonda”, ha aggiunto Rava, ribadendo la statura di Davis come un riferimento irraggiungibile e un modello insuperabile per chiunque si avvicini al jazz.

Enrico Rava: una carriera da protagonista del jazz europeo

Enrico Rava, nato a Trieste nel 1939, è indubbiamente tra i più rappresentativi jazzisti italiani. La sua carriera, che si estende per oltre cinquant’anni, è costellata di centinaia di collaborazioni internazionali. Considerato una delle voci europee più autorevoli della tromba jazz, Rava ha spesso interpretato il repertorio davisiano, pur mantenendo sempre una cifra stilistica personale e riconoscibile.

I suoi omaggi a Miles Davis si sono alternati a lavori originali e a reinterpretazioni di standard americani, contribuendo in modo significativo a rinnovare il linguaggio jazzistico nel contesto italiano ed europeo.

Nel corso della sua lunga e prestigiosa attività, Rava ha ricevuto numerosi riconoscimenti e si è esibito nei più importanti festival internazionali, portando il jazz italiano sulle maggiori scene mondiali. La sua straordinaria capacità di coniugare un profondo rispetto per la tradizione con una costante ricerca di nuove forme espressive rappresenta il filo conduttore della sua intera produzione artistica e del suo continuo, stimolante confronto con i grandi maestri del passato, come l'indimenticabile Miles Davis.