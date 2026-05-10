La città di Pordenone ospita un'importante mostra-evento dedicata a Miles Davis, figura centrale e rivoluzionaria della storia del jazz mondiale. L'iniziativa, intitolata "Miles Davis 100" e allestita nella suggestiva Galleria Bertoia, propone al pubblico un'esperienza immersiva che fonde armoniosamente arti visive e suono, invitando i visitatori a un vero e proprio viaggio multisensoriale attraverso la straordinaria carriera dell'artista.

Il percorso espositivo è accuratamente articolato in una serie di ambienti tematici, ognuno dei quali è arricchito da una selezione mirata di brani musicali, immagini evocative e materiali multimediali che documentano l'evoluzione creativa di Davis.

In mostra sono esposte fotografie d'epoca, le iconiche copertine di album storici, manifesti originali dei concerti e alcuni degli strumenti musicali che appartennero al leggendario trombettista. Gli organizzatori hanno sottolineato come l'esposizione, oltre a presentare materiali rari, sia stata concepita per "restituire il senso dell'innovazione e della sperimentazione continua che hanno caratterizzato tutta la lunga carriera di Miles Davis".

Un percorso espositivo da ascoltare e ammirare

La mostra di Pordenone è stata pensata per essere non solo vista, ma soprattutto "ascoltata". Ogni settore tematico ripercorre una fase cruciale della vasta produzione di Davis, spaziando dal bebop delle origini al cool jazz, fino alle audaci sperimentazioni elettriche degli anni Settanta.

Attraverso ambientazioni sonore curate nei minimi dettagli, i visitatori possono immergersi nella musica di Davis grazie ai sistemi audio predisposti nelle sale. Contemporaneamente, una serie di video documentari, proiettati negli spazi della galleria, offre un contesto storico e culturale più ampio per comprendere appieno l'artista e la sua epoca.

Oltre al ricco materiale biografico, l'esposizione propone approfondimenti significativi sull'influenza profonda che Davis esercitò sia sui musicisti suoi contemporanei che sulle nuove generazioni. Un'innovativa installazione interattiva permette ai visitatori di ascoltare versioni differenti di alcuni dei brani più celebri del trombettista, mettendo in luce il suo peculiare processo creativo nell'arrangiamento e nella costante reinterpretazione dei suoi stessi standard musicali.

Miles Davis: un secolo di musica rivoluzionaria

Nato nel 1926 e scomparso nel 1991, Miles Davis è stato uno degli innovatori più radicali e influenti della musica del Novecento. Nel corso della sua carriera, ha inciso oltre cinquanta album e ha collaborato con figure chiave del calibro di John Coltrane, Herbie Hancock, Wayne Shorter e Tony Williams. I suoi dischi hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del jazz: da "Kind of Blue" (1959), tutt'oggi considerato uno degli album più influenti di sempre, a "Bitches Brew" (1970), che aprì nuove e rivoluzionarie strade tra il jazz e il rock contemporaneo.

La scelta di Pordenone come sede di questa prestigiosa mostra colloca la città friulana al centro delle celebrazioni internazionali dedicate al leggendario trombettista.

Questo garantisce anche al pubblico locale l'opportunità unica di avvicinarsi a una delle figure musicali più importanti e innovative del secolo scorso. La Galleria Bertoia, strategicamente situata nel cuore cittadino a pochi passi dai principali assi monumentali, offre uno spazio versatile e ideale per esposizioni d'arte e grandi eventi culturali. L'intera iniziativa si inserisce armoniosamente all'interno di un calendario più ampio di manifestazioni già programmate in onore di Miles Davis.