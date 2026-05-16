Javier Bardem ha presentato in anteprima mondiale a Cannes il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen. L'attore spagnolo interpreta un padre complesso e in cerca di riscatto, una figura genitoriale con ferite e limiti. Durante la conferenza stampa, Bardem ha espresso fiducia nel regista, definendolo “un regista geniale che mette tutto nella storia” e aggiungendo: “Mi affido completamente a lui, anche se so che è molto esigente”. Ha sottolineato l'importanza di ricostruire il rapporto padre-figlio, descrivendo il lavoro come un'esperienza di “energia speciale” e una “sceneggiatura senza compromessi”.

Rodrigo Sorogoyen: stile e impatto nel cinema spagnolo

Rodrigo Sorogoyen è tra i registi più significativi del nuovo cinema spagnolo. Nelle sue opere, come "Il regno" e "Madre", esplora con stile teso e realistico i conflitti familiari e sociali, focalizzandosi sulla psicologia dei personaggi e sulla tensione emotiva. Questa attenzione alla profondità è stata apprezzata a Cannes, dove la collaborazione con Bardem ha riscosso successo.

Il Festival di Cannes, vetrina internazionale per il cinema d'autore, ha valorizzato il cinema spagnolo nel suo programma 2026. La presenza di Bardem e Sorogoyen sottolinea la vitalità creativa di questa cinematografia, riconosciuta globalmente.

Javier Bardem: la sfida di un ruolo paterno

Premiato per "Non è un paese per vecchi" e "Mar adentro", Javier Bardem affronta a Cannes una figura paterna sfaccettata. Il suo personaggio svela fragilità e punti di forza in un uomo in discussione. L’esperienza con Sorogoyen è stata di totale immersione creativa. Bardem ha descritto la sceneggiatura come “strumento di scavo nell’animo umano, non permette scorciatoie”, frutto di un lavoro “giorno dopo giorno per autenticità e verità a ogni scena”.

La partecipazione al Festival di Cannes conferma la centralità di Javier Bardem e Rodrigo Sorogoyen nel panorama internazionale. La loro collaborazione si inserisce in una tradizione cinematografica europea che valorizza la complessità emotiva e la sperimentazione narrativa.