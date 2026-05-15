Il 79º Festival di Cannes, sabato 16 maggio 2026, presenta tre titoli in concorso. Il programma include il dramma noir «Paper Tiger» di James Gray, con Adam Driver e Scarlett Johansson; «Sheep in the box» di Hirokazu Kore-eda sull'intelligenza artificiale; e «El Ser Querido» di Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem.

I film principali in concorso

In «Paper Tiger», James Gray riunisce Adam Driver e Scarlett Johansson. Interpretano fratelli che si scontrano con la mafia russa, mettendo a rischio i legami familiari.

Hirokazu Kore-eda affronta l'intelligenza artificiale in «Sheep in the box», presentando un androide bambino identico a un figlio perduto.

Il regista afferma: “Pensare all’intelligenza artificiale significa pensare all’umanità”.

«El Ser Querido» vede Javier Bardem come Esteban Martínez, un regista. Tornato nel suo Paese dopo tre anni, cerca di ricostruire il rapporto con la figlia, coinvolgendola nel suo nuovo progetto cinematografico.

Cannes Classics e proiezioni speciali

La sezione Cannes Classics celebra il cinema italiano con l'anteprima del documentario «Vittorio De Sica - La vita in scena» di Francesco Zippel. Sarà presentata la versione restaurata in 4K de «La Ciociara» del 1960.

Un evento speciale di Cinema on the beach proporrà la copia restaurata del cult «Un homme et une femme» di Claude Lelouch.

Contesto del Festival

Il 79º Festival di Cannes si svolge dal 12 al 23 maggio 2026. Nonostante l'assenza di registi italiani in concorso, sono presenti coproduzioni e interpreti italiani. I film con Scarlett Johansson e Javier Bardem saranno protagonisti il 16 maggio.