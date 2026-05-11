Alessandro Perugini, noto al grande pubblico come Pera Toons, compie un significativo passo nella sua carriera, portando il suo inconfondibile stile e la sua comicità in televisione. Dopo aver conquistato il web con 7 milioni di follower e le classifiche editoriali con oltre 3 milioni di libri venduti, il celebre fumettista debutta su Rai Gulp con la serie animata ‘Prova a non ridere!’. La produzione, frutto della collaborazione tra Tunué e Rai Kids, sarà disponibile su Rai Gulp e Rai Play a partire dal 18 maggio, con un totale di quarantasei episodi, ciascuno della durata di sei minuti.

Dal successo sul web all'approdo televisivo

La serie ‘Prova a non ridere!’ rappresenta la naturale evoluzione del percorso artistico di Pera Toons, che ha saputo trasformare la sua passione per le freddure e i giochi di parole in un fenomeno di comicità pulita e trasversale, capace di coinvolgere e divertire un pubblico eterogeneo, dai bambini agli adulti. Ogni episodio è stato concepito come una vera e propria “stanza diversa di un laboratorio comico”, dove i fan di lunga data troveranno un restyling delle battute più amate e tante nuove creazioni, il tutto arricchito da una sigla originale cantata dallo stesso Perugini. Il passaggio dal mondo dei social a quello televisivo è stato descritto dall'autore come un processo fluido, sebbene abbia richiesto un attento adattamento a standard qualitativi più elevati e un'efficace collaborazione con un team di animatori dedicati.

Un umorismo che unisce le generazioni e guarda al futuro

Con il suo umorismo accessibile e il suo stile grafico distintivo, ‘Prova a non ridere!’ si propone come un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia, mirando a riunire davanti allo schermo spettatori di ogni età per un'esperienza condivisa di leggerezza e creatività. Perugini ha più volte sottolineato l'importanza cruciale dei social media nel suo percorso, strumenti che gli hanno permesso di testare, affinare e validare i suoi format, dagli indovinelli alle barzellette, grazie al riscontro immediato del pubblico. Guardando al futuro, l'autore non nasconde il desiderio di realizzare un film d'animazione, un progetto che gli permetterebbe di raccontare una storia unica attraverso le sue battute.

L'obiettivo primario, tuttavia, resta quello di “riuscire a confermare tutto quello che ho costruito e a mantenere questo ‘ikigai’”, ovvero il suo personale senso di felicità e realizzazione nel lavoro che ama e che fa del bene, come testimoniato dall'emozione che prova quando i genitori gli dicono: “Mio figlio ha iniziato a leggere con i tuoi libri”.

Pera Toons: il fenomeno della comicità trasversale

Pera Toons, pseudonimo di Alessandro Perugini, si è affermato come un fumettista e content creator di successo nel panorama italiano. La sua capacità di creare una comicità pulita e trasversale lo ha reso un punto di riferimento nell'intrattenimento familiare, distinguendosi per l'abilità di unire intere generazioni attraverso il sorriso e la leggerezza, offrendo un messaggio positivo e stimolante.