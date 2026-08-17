Vasco Rossi ha replicato con fermezza a un'accusa ricevuta tramite i social, intervenendo su una questione che lo riguarda da tempo. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il cantautore ha chiarito la propria posizione in merito alle voci che lo vedrebbero coinvolto in un presunto sconto di pena, ottenuto facendo nomi di altre persone durante un suo passato arresto per droga. Rossi ha definito tali affermazioni totalmente false, spiegando dettagliatamente la sua versione dei fatti.

La replica di Vasco Rossi: "Non sono infame"

Nel suo messaggio, Vasco Rossi ha smentito di aver fatto arrestare qualcuno.

Ha dichiarato di essere stato vittima di una denuncia, da parte di una persona che lo aveva accusato di aver acquistato cocaina. A seguito di tale denuncia, furono emessi un mandato di cattura e perquisizione, che portarono al suo arresto e detenzione. Rossi ha trascorso cinque giorni in isolamento e ventidue giorni complessivi in carcere, fino a quando fu chiarito che non aveva legami con la banda di spacciatori a cui era stato associato.

Azioni legali contro le diffamazioni

Di fronte a tali accuse infondate, Vasco Rossi ha annunciato di procedere legalmente contro chi lo diffama. Il commento ricevuto sarà trasmesso ai suoi avvocati. Il cantautore ha dichiarato che eventuali risarcimenti saranno devoluti a persone che soffrono ingiustamente in carcere.

Questa decisa presa di posizione giunge dopo l'ennesimo episodio di notizie false che circolano online e che, a detta di Rossi, ribaltano la realtà dei fatti. La vicenda evidenzia il problema della diffusione di disinformazione sui social e la determinazione dell'artista nel difendere la propria reputazione.

Il profilo di Vasco Rossi

Vasco Rossi è uno dei cantautori più noti e influenti della musica italiana. La sua carriera, iniziata negli anni Settanta, è costellata da numerosi album di successo che hanno segnato la storia del rock italiano, con brani divenuti inni generazionali. La sua figura è spesso al centro dell'attenzione mediatica, sia per la musica che per le vicende personali. Rossi continua a essere un punto di riferimento per molti fan e per il panorama musicale nazionale.