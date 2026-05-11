L'Università degli Studi di Napoli L'Orientale conferirà la laurea magistrale honoris causa in "Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea" al musicista Enzo Avitabile. La cerimonia si terrà il 18 giugno 2026, alle ore 11, presso la Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. A presiedere l'evento e a consegnare il riconoscimento sarà il rettore Roberto Tottoli.

Il rettore Roberto Tottoli ha evidenziato come Avitabile sia un artista internazionale con infinite collaborazioni nel Mediterraneo allargato e, allo stesso tempo, con salde radici nella sua Napoli.

Compositore, musicista e cantautore dalle straordinarie competenze, è un profeta della world music e un esempio concreto della musica che non ha radici e abbatte ogni confine. Per Tottoli, Avitabile incarna la filosofia de L'Orientale: «aprirsi al nuovo con una curiosità che spinge fuori dai confini del già noto, cercare ibridazioni e contaminazioni, misurarsi con le culture più lontane». Dal canto suo, Enzo Avitabile ha espresso il suo «sincero ringraziamento all'Università L'Orientale e al Rettore Roberto Tottoli per aver voluto riconoscere il valore del mio impegno». Questo onore rappresenta non solo un traguardo personale, ma «un segno di stima verso il percorso umano, culturale e professionale» costruito nel tempo.

Riceverlo da un'istituzione «punto di riferimento per il dialogo tra culture e saperi» rende il momento molto significativo.

Il programma della cerimonia prevede, dopo l'apertura a cura dell'Università, i saluti istituzionali di Roberta Arbolino, vicedirettrice del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Seguirà la Laudatio di Anna Mongibello, professoressa associata di Lingua e Linguistica Inglese e coordinatrice del corso di laurea, e infine la Lectio magistralis del neodottore Enzo Avitabile.

Il valore del riconoscimento e il percorso di Avitabile

La scelta di conferire la laurea honoris causa a Enzo Avitabile rafforza il rapporto tra il mondo accademico e l'arte musicale. L'artista è noto per il suo impegno nella musica come veicolo di dialogo interculturale, tema centrale del corso magistrale in cui viene onorato.

Cresciuto a Napoli, Avitabile ha costruito una carriera ricca di collaborazioni internazionali e progetti che fondono generi e culture, portando la world music italiana alla ribalta globale. Il suo lavoro si distingue anche per il recupero e la valorizzazione del patrimonio musicale napoletano in chiave contemporanea e per la sua capacità di dialogare con artisti di diverse nazionalità, promuovendo una visione della musica come ponte tra le culture.

L'onorificenza segue il percorso di Avitabile, da sempre attento alle dinamiche sociali e culturali attraverso i suoi testi e le sue scelte artistiche. Il riconoscimento da parte de L'Orientale si inserisce in una tradizione dell'ateneo napoletano che mira a premiare personalità distintesi nella promozione del dialogo tra società e comunità, in particolare nell'area euromediterranea.

L'Università L'Orientale di Napoli: storia e missione

L'Università degli Studi di Napoli L'Orientale è una delle più antiche istituzioni accademiche specializzate nello studio delle lingue e delle culture orientali e mediterranee. Fondata nel 1732, si distingue per il suo impegno nel promuovere il dialogo interculturale e lo studio delle relazioni tra Europa, Asia e Africa settentrionale. L'ateneo partenopeo rappresenta ancora oggi un punto di riferimento in Italia e nel bacino del Mediterraneo per l'approfondimento di discipline linguistiche, storiche e sociali.

La Basilica di San Giovanni Maggiore: un luogo simbolico

La cerimonia avrà luogo nella Basilica di San Giovanni Maggiore, edificio di origine paleocristiana situato nel centro storico di Napoli.

La basilica, più volte restaurata nel corso dei secoli, è oggi anche spazio di incontri culturali e cerimonie pubbliche promosse dall'università e da altre istituzioni cittadine. Grazie alla sua rilevanza storica e artistica, la basilica rappresenta un luogo simbolico per eventi che mettono al centro il dialogo tra tradizione e contemporaneità come la cerimonia dedicata ad Avitabile.