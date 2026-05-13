Il celebre regista Peter Jackson ha annunciato il 13 maggio 2026, durante una masterclass al Festival di Cannes, che dirigerà un nuovo film dedicato a Tintin. Il cineasta neozelandese, noto per la saga de Il Signore degli Anelli, ha rivelato di essere al lavoro sulla sceneggiatura insieme alla moglie Fran Walsh. L'annuncio arriva oltre dieci anni dopo il primo film del 2011, diretto da Steven Spielberg e basato sulle avventure di Hergé.

Jackson ha spiegato che il piano originale prevedeva Spielberg per il primo capitolo e lui per il secondo. «Lui ha fatto il suo, io ci ho messo 15 anni per decidermi.

Stavo scrivendo nella stanza d’albergo anche qui un paio di giorni fa. Ho fatto delle scalette per delle scene, le ho mandate a Fran... Sto tornando nel mondo di Tintin e lo adoro», ha dichiarato il regista. Le riprese inizieranno dopo che Jackson avrà completato gli impegni come produttore di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

A Cannes, Jackson ha anche affrontato il tema dell'intelligenza artificiale nel cinema, definendola «un effetto speciale come gli altri». Ha però enfatizzato l'importanza di garantire il consenso degli attori e di tutelare la creatività nel settore audiovisivo.

Il ritorno di Tintin: tra innovazione e fedeltà

Il nuovo film su Tintin segnerà il ritorno di Peter Jackson alla regia di un lungometraggio narrativo, a più di dieci anni dalla trilogia de Lo Hobbit.

Il progetto nasce da un accordo di lunga data con Steven Spielberg e adatterà due celebri storie di Hergé: Le sette sfere di cristallo e Il tempio del sole, mantenendo un forte legame con l'universo narrativo originale. Per la realizzazione, il film impiegherà le avanzate tecniche di motion-capture, sviluppate da Weta FX, la società di effetti visivi fondata dallo stesso Jackson.

Il casting non è ancora definito, ma Andy Serkis ha espresso interesse a riprendere il ruolo del Capitano Haddock, mentre Jamie Bell è atteso nuovamente nei panni di Tintin. Il progetto, atteso da tempo, aveva subito rallentamenti a causa degli impegni di Jackson in altre produzioni, tra cui la trilogia de Lo Hobbit e vari documentari.

Il processo di scrittura ha esplorato diverse direzioni prima di giungere all'attuale impostazione con Jackson e Walsh.

L'eredità di Hergé e il futuro del cinema

Le avventure di Tintin, create dal fumettista belga Hergé tra il 1929 e il 1976, rappresentano un capitolo fondamentale del fumetto europeo. La trasposizione cinematografica del 2011, diretta da Steven Spielberg, ha riscosso ampio successo. Il sequel annunciato da Jackson si inserisce in questa tradizione cinematografica, promettendo di arricchirla grazie all'impiego delle più sofisticate tecnologie digitali.

Parallelamente ai lavori su Tintin, Peter Jackson continua il suo coinvolgimento nella produzione di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, pellicola la cui regia è stata affidata ad Andy Serkis. Le prospettive tecnologiche e narrative dei suoi nuovi progetti evidenziano il ruolo centrale di Jackson nell'innovazione del cinema contemporaneo, dalla regia alla sceneggiatura e alla produzione.