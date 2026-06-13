La Casa dell’Albergo, una delle più estese domus private finora riportate alla luce nell’antica Herculaneum, apre al pubblico in via straordinaria sabato 13 e domenica 14 giugno in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia. Questa dimora, risalente al I secolo a.C. e affacciata sul mare, è unica per la presenza di un quartiere termale privato, un ritrovamento inedito per l'antica città. Nota per il suo ampio peristilio e il giardino con pomarium (frutteto) ben conservato, la domus offre uno sguardo privilegiato sugli usi e le tecniche di benessere degli antichi abitanti.

Il suo nome deriva da un'erronea identificazione durante gli scavi ottocenteschi.

Il percorso di visita inizia dall'atrio con l'impluvium, conducendo al quartiere termale privato. Qui si ammirano l'apodyterium, sala spogliatoio con pannelli verdi, il tepidarium con decorazioni floreali rosso scuro, verdi e blu, e il calidarium, dove un frammento di mosaico con delfini e le suspensurae testimoniano l'antico sistema di riscaldamento a ipocausto per la vasca d'acqua calda. Questo complesso evidenzia la sofisticata tecnologia romana per il benessere, con caldaie costantemente alimentate e un sistema idrico originariamente basato su un pozzo con noria. Gli addetti ai forni lavoravano in condizioni estenuanti.

Contemporaneamente, le Terme Centrali e le Terme Suburbane (sulla Terrazza di Marco Nonio Balbo), considerate tra le meglio conservate, sono anch'esse accessibili, sebbene queste ultime siano in fase di restauro.

Visite Guidate Speciali: Le Terme di Ercolano

L'apertura della Casa dell’Albergo si inserisce nel vasto programma delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026. L'edizione di quest'anno, intitolata “Archeologia in corso / Archaeology in the Making”, mira a valorizzare la ricerca archeologica aprendo al pubblico siti, laboratori e archivi solitamente non visitabili. Il Parco Archeologico di Ercolano propone visite guidate alle Terme della Casa dell’Albergo, alle Terme Centrali e alle Terme Suburbane.

Queste si terranno il 13 e 14 giugno, con due turni (9:30–10:30 e 11:30–12:30) per gruppi di massimo quindici persone. Ogni percorso dura circa un'ora ed è gratuito con il biglietto d'ingresso al Parco, ma richiede prenotazione obbligatoria. Il punto di ritrovo è il Visitor Centre. Queste aperture straordinarie rappresentano un'opportunità unica per esplorare ambienti di eccezionale valore storico e artistico.

Eventi e Mostre: La Civiltà del Cibo a Ercolano

Le Giornate Europee dell’Archeologia 2026 si arricchiscono con la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano”, ospitata a Villa Campolieto fino al 14 giugno. In collaborazione con Coopculture, la mostra propone diverse attività: l'itinerario tematico “Cibus” sull'alimentazione antica (tra thermopolia, botteghe e cucine), la lettura animata “Panem et Condimenta” e il laboratorio creativo per famiglie “Il piatto perfetto”.

Questi eventi si terranno il 12, 13 e 14 giugno in vari orari, con prenotazione necessaria e accesso tramite biglietto della mostra o del Parco. Il programma complessivo delle Giornate, unendo la scoperta del patrimonio archeologico a iniziative didattiche per tutte le età, consolida il ruolo del Parco Archeologico di Ercolano come fulcro per la conoscenza dell'antichità e l'engagement culturale.