Il prestigioso festival letterario "Il Libro Possibile", uno degli appuntamenti culturali più attesi e apprezzati nel panorama italiano, ha ufficialmente confermato la presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo tra gli ospiti di spicco della sua edizione 2026. L'evento, che si terrà come di consueto nella splendida cornice di Polignano a Mare, in Puglia, vedrà dunque la partecipazione dell'autore, smentendo categoricamente le recenti voci che ipotizzavano una sua possibile esclusione. L'organizzazione ha ribadito con fermezza che Nevo parteciperà regolarmente a tutti gli appuntamenti previsti dal ricco e variegato programma del festival, rafforzando il suo impegno nel promuovere il dialogo culturale e la libertà di espressione come pilastri fondamentali della manifestazione.

La smentita ufficiale e la conferma della partecipazione

In una nota stampa dettagliata, diffusa in data 13 giugno 2026, gli organizzatori del festival hanno voluto fare chiarezza in merito alle indiscrezioni circolate, dichiarando esplicitamente che "non c'è stata nessuna esclusione" di Eshkol Nevo dal calendario degli incontri. Il comunicato è giunto in risposta ad alcune notizie, definite "prive di fondamento", che avevano suggerito una possibile assenza dello scrittore, generando un certo fermento tra gli appassionati di letteratura. La direzione del festival ha agito con prontezza per fugare ogni dubbio, confermando che Nevo sarà regolarmente presente agli eventi già annunciati. Questa conferma offre al pubblico un'importante opportunità di incontro e confronto con una delle voci più significative della letteratura contemporanea, sottolineando l'integrità e la coerenza della programmazione culturale del "Libro Possibile".

Il ruolo e gli obiettivi del festival letterario

"Il Libro Possibile" si è affermato negli anni come un appuntamento culturale di primissimo piano, che si rinnova annualmente nella suggestiva località di Polignano a Mare. L'evento è un crocevia di idee e talenti, accogliendo ogni anno una vasta gamma di personalità del mondo culturale: scrittori di fama internazionale, giornalisti, artisti e intellettuali provenienti sia dall'Italia che dall'estero. La missione principale del festival è quella di stimolare il dialogo culturale, favorire attivamente la diffusione della lettura e offrire una piattaforma unica di incontro e confronto tra gli autori e il loro pubblico. L'atmosfera incantevole della cittadina pugliese, con le sue scogliere a picco sul mare e i suoi vicoli storici, contribuisce a rendere l'esperienza del festival ancora più coinvolgente e memorabile per tutti i partecipanti, creando un connubio perfetto tra cultura e bellezza paesaggistica.

La riaffermazione della partecipazione di Eshkol Nevo è un segnale tangibile e inequivocabile dell'impegno costante del festival nell'accogliere una pluralità di voci e nel mantenere un programma aperto al confronto internazionale e alla diversità di pensiero. Gli organizzatori hanno infatti ribadito con forza che "il festival promuove la libertà di espressione e il dialogo tra culture", principi cardine e irrinunciabili della manifestazione fin dalla sua fondazione. Eshkol Nevo, autore prolifico di numerosi romanzi che hanno ottenuto ampi riconoscimenti internazionali e sono stati tradotti in molteplici lingue, è universalmente riconosciuto come una delle voci più autorevoli e profonde della letteratura israeliana contemporanea. La sua presenza al "Libro Possibile" arricchirà indubbiamente il dibattito culturale, offrendo nuove prospettive e stimoli intellettuali a un pubblico attento e partecipe.