Città della Pieve rivive il Rinascimento con il Palio dei Terzieri, una rievocazione storica. L'evento annuale vede protagonisti i tre terzieri: Castello, Borgo Dentro e Casalino, che si sfidano in gare storiche e in suggestivo corteo in costume. Punto culminante è la celebre Caccia del Toro, gara di abilità con l'arco dalle origini medievali. I partecipanti, in abiti d'epoca, sfilano con musici e sbandieratori. Include la benedizione del Palio e eventi collaterali: spettacoli, mercatini e degustazioni.

Origini e Momenti Chiave del Palio

Il Palio dei Terzieri trae origine dalle antiche divisioni amministrative di Città della Pieve.

Il corteo storico è uno dei momenti più attesi, con centinaia di figuranti che interpretano personaggi rinascimentali. La Caccia del Toro, che conclude la manifestazione, vede gli arcieri dei tre terzieri contendersi il drappo del Palio in una prova di precisione e destrezza.

Durante i giorni del Palio, il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Spettacoli itineranti, botteghe artigianali e taverne propongono piatti della tradizione umbra. Il coinvolgimento della popolazione locale è un elemento distintivo, promuovendo cultura e turismo.

Città della Pieve: Patrimonio Storico e Unicità

Città della Pieve, al confine tra Umbria e Toscana, è nota per il suo patrimonio artistico e architettonico rinascimentale.

Il Palio dei Terzieri valorizza le tradizioni locali e offre la scoperta delle bellezze del borgo. La partecipazione attiva e la cura nella ricostruzione storica rendono il Palio dei Terzieri un evento unico, mantenendo vivo il legame con il passato e trasmettendo il patrimonio culturale.