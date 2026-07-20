La cantante Noemi ha voluto rassicurare i suoi fan dopo il grave incidente avvenuto la sera del 19 luglio. L'artista è caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, mentre salutava il pubblico al termine di un brano. L'episodio ha causato un grande spavento, ma per fortuna, come ha dichiarato lei stessa su Instagram, le sue condizioni non sono gravi: “Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore”, ha scritto Noemi, postando una foto dal letto dell'ospedale di Vasto.

Incidente sul palco e le prime cure

L'incidente si è verificato intorno alle 22.30, interrompendo il concerto e generando momenti di apprensione tra il pubblico. Noemi, che al momento della caduta indossava i suoi occhiali da vista, ha precisato di non aver avuto alcuna intenzione di compiere acrobazie. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno fornito la prima assistenza all'artista per poi trasportarla all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Qui, i medici le hanno prescritto trenta giorni di prognosi, un periodo necessario per il completo recupero.

Tour sospeso e il messaggio ai fan

A seguito dell'incidente e delle indicazioni mediche, la produzione ha comunicato la sospensione temporanea del tour di Noemi.

La ripartenza è prevista per il 16 agosto, dopo che i medici hanno prescritto all'artista quattro settimane di riposo assoluto. Noemi ha espresso il suo dispiacere per la cancellazione dei prossimi appuntamenti, ma ha anche voluto ringraziare i suoi sostenitori per l'ondata di affetto ricevuta: “Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore”, ha dichiarato la cantante, aggiungendo con la sua consueta grinta: “Ho la testa dura non vi preoccupate! Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi.

Ci rivediamo prestissimo!”.

Reazioni e prossimi aggiornamenti

Anche il Comune di San Salvo ha manifestato la sua vicinanza a Noemi, augurandole una pronta guarigione e annunciando il rinvio dello spettacolo dei fuochi d'artificio, originariamente previsto al termine della serata, in segno di rispetto per quanto accaduto. La produzione ha inoltre informato che tutte le informazioni dettagliate relative agli appuntamenti coinvolti nella sospensione del tour verranno fornite entro le prossime 48 ore. L'artista, nonostante lo spavento, guarda già al futuro con ottimismo, desiderosa di riabbracciare il suo pubblico e riprendere la sua attività musicale.