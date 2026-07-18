Il Marateale, il festival cinematografico che ogni anno anima la splendida località di Maratea, in Basilicata, aprirà i battenti il prossimo 20 luglio. L'edizione di quest'anno si inaugura con un momento di grande prestigio: la consegna del premio alla carriera a Nino D'Angelo. L'artista e cantautore napoletano, figura iconica del panorama culturale italiano, sarà il protagonista della serata inaugurale. L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice dell'Hotel Santavenere, location che tradizionalmente accoglie le iniziative più significative e gli appuntamenti clou del festival, confermando il suo ruolo centrale.

Il Prestigioso Riconoscimento a Nino D'Angelo

Il conferimento del premio alla carriera a Nino D'Angelo è un tributo al suo straordinario contributo alla musica italiana e al cinema. Questo riconoscimento celebra la sua lunga carriera e l'impatto duraturo della sua arte sulla cultura del Paese. Il premio alla carriera si conferma, come ogni anno, uno dei momenti più significativi e attesi del festival, capace di catalizzare l'attenzione di un vasto pubblico e di richiamare a Maratea numerose personalità di spicco e ospiti illustri del mondo dello spettacolo. Il Marateale ha già onorato in precedenti edizioni figure di assoluto rilievo nel panorama artistico, nazionale e internazionale, consolidando la sua reputazione come piattaforma per celebrare l'eccellenza.

Marateale: Un Festival tra Bellezza e Cultura

Il festival Marateale trova la sua cornice ideale nella suggestiva città di Maratea, una perla nella provincia di Potenza. Questa località è celebre per le sue bellezze paesaggistiche e per essere tra le principali mete turistiche della Basilicata. La scelta dell'Hotel Santavenere come sede principale non è casuale: questa struttura storica e di grande fascino, immersa nel verde e affacciata sul mare, garantisce un contesto di esclusività e raffinatezza che eleva il prestigio della manifestazione. Il Marateale si è affermato come uno degli appuntamenti culturali più significativi e attesi della regione, rappresentando non solo un momento di celebrazione del cinema, ma anche una preziosa occasione di incontro e confronto.

Qui, artisti, pubblico e operatori del settore cinematografico hanno la possibilità di interagire, scambiare idee e tessere nuove collaborazioni, contribuendo alla crescita e alla vitalità del panorama culturale italiano.