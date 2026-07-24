I The Strokes di Julian Casablancas tornano con ‘Reality Awaits’, un album che segna una decisa svolta sperimentale. Pubblicato da Sony Music / Cult Records / Rca Records, il disco arriva a sei anni da ‘The New Abnormal’ e si presenta come il lavoro più audace della band. Prodotto da Rick Rubin, è stato registrato in Costa Rica e rifinito globalmente, promettendo di sorprendere e dividere i fan.

‘Reality Awaits’: tra imprevedibilità e Auto-Tune

L’album si distingue per la sua struttura imprevedibile e l’uso marcato dell’Auto-Tune sulla voce di Casablancas, elemento che attraversa quasi tutte le tracce, generando dibattito.

L’apertura è affidata a ‘Psycho Shit’, un brano dalle atmosfere sospese. Segue ‘Dine And Dash’, che incarna l’essenza sperimentale, alternando groove post-punk, cambi improvvisi e spoken word. L'audacia è frutto della visione di Rick Rubin, che ha spinto gli artisti fuori dalla zona di comfort, orientando gli Strokes verso libertà espressiva e ricerca sonora, lontano dalle sonorità classiche. Le nove tracce esplorano generi diversi, dal rock classico alla psichedelia e ballate swing, confermando la loro volontà di non replicare formule passate e di seguire una direzione artistica autonoma.

Tour e l’eredità rock degli Strokes

Il nuovo album accompagnerà un esteso tour internazionale, con i The Strokes sui palchi di festival globali e un’unica data italiana all’Unipol Arena di Bologna.

Nonostante le scelte artistiche, l’intesa della band rimane intatta. Formati negli anni Novanta, gli Strokes sono emersi come forza trainante del garage rock revival. Il debutto del 2001 con ‘Is This It?’ è un album di riferimento del rock dei Duemila. Hanno dimostrato notevole capacità di rinnovamento. Da "salvatori del rock" all'esplorazione sperimentale, hanno mantenuto forte identità e seguito. Con ‘Reality Awaits’, gli Strokes ribadiscono la loro posizione di innovatori, sfidando le aspettative e definendo il proprio percorso.