Il Maggio musicale fiorentino si prepara a inaugurare la sua attesissima stagione estiva 2026, un cartellone di eventi che prenderà il via a partire dall'11 luglio. La rassegna si svolgerà interamente all’aperto, sulla suggestiva cavea, il tetto del teatro, promettendo al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile sotto le stelle di Firenze. Il programma è stato concepito per offrire un ricco e variegato mix di tradizione operistica e nuove espressioni musicali, coinvolgendo artisti di grande calibro internazionale e il pubblico in iniziative innovative e partecipative.

Un inizio all'insegna dell'opera e della tradizione lirica

Il primo appuntamento in calendario, fissato per l'11 luglio, è dedicato all'opera con “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini. L'allestimento, già storico e apprezzato nelle passate stagioni, porta la firma del celebre regista Damiano Michieletto, mentre la direzione d'orchestra sarà affidata alla maestra Stefania Grazioli. Questa produzione vedrà protagonisti i giovani e talentuosi artisti dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino, esibendosi in una cornice suggestiva, pensata appositamente per esaltare la musica lirica all'aperto e creare un'atmosfera magica.

La programmazione proseguirà il 13 e il 25 luglio con due serate dedicate a “Liberamente.

Scuola popolare di scrittura sotto le stelle”. Questa originale e coinvolgente iniziativa, ideata e condotta dal noto drammaturgo Stefano Massini in collaborazione con gli artisti dell’Accademia del Maggio, invita attivamente il pubblico a partecipare alla scrittura collettiva di un copione teatrale, promuovendo la creatività, la partecipazione e la condivisione artistica in un contesto unico.

Dal jazz alle colonne sonore: un programma eclettico e internazionale

Il 16 luglio, la stagione estiva del Maggio musicale fiorentino si aprirà alle sonorità del jazz, genere musicale di grande fascino. Protagonista della serata sarà il trombettista di fama mondiale Paolo Fresu, che si esibirà con il suo Devil Quartet, una formazione di eccellenza composta da Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria.

Il gruppo, coordinato da Paolo Silvestri, si unirà ai professori d’orchestra del Maggio, creando un affascinante e inedito dialogo tra linguaggi musicali differenti, dal classico al contemporaneo.

Infine, il 23 luglio, il Coro e l’Orchestra del Maggio musicale fiorentino renderanno un sentito omaggio a uno dei più grandi e iconici compositori italiani di tutti i tempi, Ennio Morricone. Verrà eseguita dal vivo la celebre colonna sonora da lui composta per il capolavoro cinematografico “Per un pugno di dollari” del regista Sergio Leone, offrendo al pubblico un'occasione imperdibile per rivivere le emozioni intense del grande cinema d'autore italiano e internazionale. Tutti gli eventi, come anticipato, si svolgeranno sulla cavea del teatro, garantendo al pubblico un'esperienza immersiva e memorabile tra musica, arte e spettacolo sotto il cielo estivo fiorentino.