Una significativa rievocazione ciclistica ha unito Vinci, in Toscana, e Amboise, in Francia, per commemorare l'ultimo viaggio intrapreso da Leonardo da Vinci esattamente cinquecento anni fa. Questo percorso, che segnò il passaggio tra le sue radici italiane e gli anni finali della sua esistenza in terra francese, ha visto un nutrito gruppo di ciclisti ripercorrere la medesima distanza. L'iniziativa ha reso omaggio alla memoria del maestro e al suo inestimabile lascito culturale.

Il percorso storico: da Vinci ad Amboise

Il suggestivo viaggio in bicicletta è partito da Vinci, la città toscana che diede i natali a Leonardo e dove trascorse i primi anni della sua formazione.

La meta finale è stata Amboise, la località francese nella Valle della Loira, dove il celebre genio del Rinascimento visse gli ultimi anni della sua vita, spegnendosi nel 1519. L'evento ha rappresentato un'occasione unica per ripercorrere idealmente il tragitto che Leonardo compì nel XVI secolo. I partecipanti hanno così attraversato e ammirato i paesaggi e le città che furono testimoni della sua esistenza e che ispirarono le sue opere, creando un ponte ideale tra passato e presente, tra Italia e Francia.

Leonardo da Vinci: un legame indissolubile con i territori

La rievocazione ciclistica ha voluto sottolineare l'importanza del legame profondo che univa Leonardo da Vinci ai territori di Vinci e Amboise.

Durante le tappe del viaggio, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare numerosi luoghi storici e culturali, tutti connessi alla figura poliedrica del maestro. Questa esperienza ha contribuito a rafforzare il valore della memoria storica, mantenendo vivo il ricordo di un'epoca e di un personaggio che hanno plasmato la cultura occidentale. Al contempo, l'iniziativa ha promosso la promozione culturale e il dialogo tra Italia e Francia, due nazioni che hanno condiviso e celebrano l'eredità leonardesca. L'intero evento si è inserito nel più ampio calendario delle celebrazioni internazionali dedicate al cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, un anniversario che ha visto il coinvolgimento di numerose istituzioni e appassionati da tutto il mondo in una serie di eventi commemorativi di grande risonanza.