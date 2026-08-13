Il Parco Archeologico di Ercolano si prepara ad accogliere i visitatori anche nel giorno di Ferragosto, confermando la sua apertura straordinaria per il 15 agosto. Questa decisione, comunicata dalla direzione, mira a garantire la massima accessibilità a uno dei siti archeologici più significativi della Campania, in una data tradizionalmente dedicata al turismo e alle escursioni culturali. L'iniziativa si inserisce in un periodo particolarmente positivo per il Parco, che ha recentemente celebrato un mese di luglio da record in termini di affluenza.

Affluenza da record: il successo di luglio

Il mese di luglio ha infatti visto il Parco Archeologico di Ercolano raggiungere cifre eccezionali, con un totale di 44.985 visitatori. Questo dato rappresenta un notevole incremento rispetto agli anni precedenti: un aumento del 6,8% rispetto ai 42.110 visitatori registrati nel luglio 2025 e un significativo +16,9% se confrontato con i 38.474 ingressi del luglio 2024. Questi numeri collocano il luglio appena trascorso come il quinto miglior luglio nella storia del sito, evidenziando una crescita costante e un forte richiamo per i turisti. La direzione del Parco ha attribuito questo successo a una programmazione attenta e a una serie di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio archeologico locale, capaci di attrarre un pubblico sempre più vasto, sia italiano che internazionale.

Ercolano a Ferragosto: storia e servizi per i visitatori

L'apertura nel giorno di Ferragosto è un'ulteriore conferma dell'impegno del Parco verso la fruizione pubblica. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi nella storia e nell'arte, esplorando le antiche rovine della città romana di Ercolano, tragicamente distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Il sito, situato nell'omonimo comune in provincia di Napoli, offrirà i consueti servizi di accoglienza e informazione, con personale qualificato pronto ad assistere i turisti e a fornire supporto. Questa apertura straordinaria è stata pensata proprio per rispondere all'elevato afflusso di pubblico che caratterizza i periodi festivi, garantendo un'esperienza di visita ottimale.

La direttrice del Parco, Sirano, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: "Siamo felici di poter accogliere i visitatori anche a Ferragosto e di registrare numeri così importanti nel mese di luglio". Le sue parole sottolineano la duplice valenza di queste iniziative: da un lato, l'impegno a rendere il sito sempre più accessibile; dall'altro, la conferma del suo crescente appeal. Il Parco Archeologico di Ercolano si afferma così come una delle mete culturali più apprezzate della Campania, un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera scoprire la ricchezza storica e artistica della regione, grazie anche alla costante attenzione rivolta alla conservazione e alla promozione del suo inestimabile patrimonio.