Pistoia, nominata Capitale Italiana del Libro 2026, si prepara a ospitare 'Parola di libro', un percorso formativo gratuito interamente dedicato al mondo dell'editoria e alle sue professioni. L'iniziativa si terrà presso la Biblioteca San Giorgio dal 25 settembre al 17 ottobre, ed è frutto della collaborazione con la casa editrice Marcos y Marcos. Il progetto è curato da Marco Zapparoli, Roberta Solari e Pier Franco Brandimarte.

Il ciclo di lezioni offre una panoramica sull'intera filiera editoriale, dall'ideazione del testo fino alla promozione, alternando lezioni teoriche e laboratori interattivi.

I temi trattati comprendono scrittura creativa, editing, grafica, traduzione, comunicazione digitale, promozione e gestione economico-contrattuale. L'assessora alla Cultura, Marica Setaro, ha dichiarato: “Renderlo completamente gratuito è una scelta precisa per sostenere il settore e favorire l'accesso a nuove opportunità”. Marco Zapparoli, fondatore di Marcos y Marcos, ha aggiunto: “'Parola di libro' offre un percorso per un avvicinamento consapevole al nostro mondo”.

Struttura e calendario delle lezioni

Il corso si articola in quattro moduli, organizzati nei fine settimana tra settembre e ottobre. Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: venerdì 25 e sabato 26 settembre “Il giro del mondo‑libro in sette tappe: un anno di lavoro in casa editrice”, a cura di Marco Zapparoli; 2 e 3 ottobre laboratorio di scrittura creativa condotto da Pier Franco Brandimarte; 9 e 10 ottobre “Le strade del libro: comunicazione e promozione” a cura di Roberta Solari; 16 e 17 ottobre “Tre dialoghi con figure significative del mondo del libro” con Sara Giuliani, Andrea Cavallini e Matteo Pioppi.

Una coda del percorso è prevista in occasione del festival di novembre con un corso di scrittura creativa. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti, inviando una lettera alla casella e-mail corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.

La Biblioteca San Giorgio e il programma di Pistoia 2026

L'iniziativa si inserisce nel programma di orientamento e scrittura di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, che comprende anche workshop sull'editoria digitale e corsi di scrittura con Giulio Mozzi. La Biblioteca San Giorgio, sede degli incontri, è uno dei principali poli culturali cittadini, punto di riferimento per la promozione della lettura e della cultura. Nell'ambito di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, la biblioteca ha già avviato iniziative come “Passaparola della lettura”, partita il 22 giugno 2026, che incentiva la partecipazione dei cittadini e valorizza il patrimonio bibliotecario locale.

Il progetto prevede che un utente già iscritto che accompagna un amico in biblioteca per la prima iscrizione e il prestito di almeno tre libri riceva, insieme al nuovo iscritto, un'esclusiva borsa in tela ufficiale di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026.