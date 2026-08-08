Torino ha recentemente omaggiato Francesco Guccini con un partecipato flash mob in Piazza Castello. Quasi un centinaio di persone si sono radunate davanti all’artistica cancellata ottocentesca di Palazzo Reale, rispondendo a un appello diffuso tramite i social network. L'iniziativa ha visto i presenti intonare e ascoltare alcune delle canzoni più celebri del cantautore, tra cui “Dio è morto”, “L’Avvelenata” e l’immancabile “Locomotiva”.

La serata, avviatasi con musica a volume contenuto da un piccolo altoparlante, ha acquisito slancio e vigore con l'arrivo delle chitarre.

Un cartello “Grazie Francesco Guccini” è stato affisso alla cancellata, fungendo da punto di riferimento. L'ideatrice ha spiegato: “Non sono un’organizzatrice di eventi, ma anche qui a Torino ho captato il desiderio di rendere omaggio a Guccini e ho pensato che sarebbe stato giusto provarci”.

Piazza Castello: palcoscenico per la musica collettiva

Piazza Castello si conferma uno dei principali palcoscenici a cielo aperto di Torino per eventi musicali. Nel 2026, ospiterà un altro significativo flash mob, organizzato dall’Accademia Suzuki per celebrare i 50 anni del Metodo Suzuki in Italia. L'evento, fissato per domenica 14 giugno 2026 alle 10:30, vedrà centinaia di musicisti riunirsi in un’occasione di incontro e condivisione musicale aperta alla cittadinanza.

Le celebrazioni dell’Anno Suzuki, per la prima volta, usciranno dalle sale da concerto per incontrare il pubblico nel cuore di Torino. L’iniziativa, promossa dall’Accademia Suzuki con il Patrocinio della Città, porterà una “gioiosa invasione” di musica. Parteciperanno allievi, ex allievi, famiglie, insegnanti e sostenitori, insieme a realtà Suzuki da altre città, riunendo cinque generazioni della comunità. L’obiettivo è trasformare un luogo simbolo in uno spazio di incontro e condivisione attraverso la musica. L’evento è aperto al pubblico, invitando chiunque a fermarsi per assistere e partecipare.

Il programma prevede l’esecuzione del tema “Bella Stella”, nelle sue diverse variazioni, eseguite dall’intera comunità Suzuki e scandite dal ritmo di un grande tamburo, vero protagonista e “direttore” del flash mob.

Questo brano simbolo è la prima “parola musicale” nel Metodo Suzuki, momento in cui un bambino scopre di comunicare attraverso la musica, perfetto per questa festa collettiva.

L'Anno Suzuki: cinquantenario e programma di eventi

Il flash mob si inserisce nel più ampio programma dell’Anno Suzuki, promosso per celebrare i 50 anni del Metodo Suzuki in Italia e dell’Accademia Suzuki Talent Center, introdotti a Torino nel 1976 da Lee Robert e Antonio Mosca. Il 2026 segna il cinquantesimo anniversario del Metodo Suzuki nel nostro Paese. L’Anno Suzuki propone un ricco calendario di eventi musicali, incontri e iniziative lungo tutto l’anno, con il cuore a Torino, città d’origine del movimento.

Il programma include oltre 50 concerti e appuntamenti a Torino e in diverse città italiane, in collaborazione con importanti istituzioni musicali e culturali del territorio, tra cui l'Unione Musicale, il Teatro Regio, l'Orchestra della RAI, la De Sono, MITO SettembreMusica e l'Orchestra Filarmonica di Torino.

Le celebrazioni si intrecciano con eventi culturali e sportivi come il Salone Internazionale del Libro di Torino, CUSYNERGY – 80 anni CUS Torino, Cremona Musica, la Reggia di Venaria, i Campionati Europei di Pallavolo, le ATP Finals e la Finale del Premio GammaDonna.

Le celebrazioni si concluderanno il 21 dicembre 2026 all’Auditorium G. Agnelli del Lingotto con il Concerto di Chiusura dell’Anno Suzuki, che riunirà oltre cento musicisti di tre generazioni in un unico grande ensemble, sotto la direzione di Marco e Antonio Mosca.