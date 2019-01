Annuncio

Sono tanti e nuovi i tagli di capelli da sfoggiare questo inverno. Le proposte sono diverse, e di seguito elencheremo le novità per rinnovare nel migliore dei modi il proprio look.

Nuovo taglio

La famosa Kim Kardashian è tra le vip che ultimamente stanno 'lanciando' nuove ed inaspettate mode. Kim di recente sta sfoggiando un taglio in stile Cleopatra. Su questo look i capelli risultano molto lisci e alcune ciocche cadono ai lati del volto: quest'ultimo sarà 'incorniciato' alla perfezione.

Per quanto riguarda la tonalità, Kim ha scelto un interessante e bel castano cioccolato, che riuscirà ad accontentare probabilmente tutte le ragazze. Per completare il tutto, Kim ha optato per una frangia, molto lunga che arriva sulle sopracciglia.

In questo modo gli occhi risulteranno sempre in primo piano, anche se si dovrà optare per un make up molto deciso.

Nuovi colori

Di tendenza nelle prossime stagioni ci sarà il balayage. Questa tecnica permette di schiarire la propria tonalità: usandola sui capelli si creeranno dei meravigliosi giochi di luce. Scegliere questa proposta è anche molto 'conveniente', perché la chioma verrà illuminata, ma senza stravolgere troppo il colore di base. Inoltre, le sfumature saranno multisfaccettate, ideali per dare molto più volume al look. Il castano cioccolato aiuterà a rendere più dolci i lineamenti del viso. Ariana Grande, ad esempio, ha optato per degli highlights caramello molto sottili e distribuiti lungo tutta la chioma. Invece, Lucy Hale ha realizzato sulla capigliatura l'effetto ombré.

La famosa Olivia Wilde ha cercato invece di valorizzare il balayage, con una piega molto mossa. Il colore biondo miele aiuterà ad avere una chioma più corposa: hanno seguito questo consiglio anche Gigi Hadid e Blake Lively.

Altre sfumature

Su dei capelli scuri si dovrà optare invece per il rame. La tinta risulterà ricca di riflessi. I toni ramati sono stati scelti anche da Rihanna. La cantante ha infatti cercato di schiarire la sua chioma color caffé. Invece, Julia Roberts ha cercato di far risaltare il suo castano. Qualsiasi sia il gradimento, va ricordato di chiedere sempre consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. In questo modo si eviteranno 'brutte sorprese' e il lavoro sarà sempre perfetto. Sono dunque tanti i nuovi tagli di capelli per l'inverno 2019: le proposte non mancano e aspettano solamente di essere copiate sul proprio look.