Nella prossima primavera-estate 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli [VIDEO]. In particolare la grande protagonista della stagione sarà la mini frangia. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo, per avere un look molto glamour.

Nuove chiome

Per chi non conoscesse la baby bang si tratta di una frangetta cortissima: questo sarà il dettaglio più amato da tutte le donne nei prossimi mesi. Le micro frange andranno portate texturizzate e molto mosse.

In alcuni casi potranno essere anche destrutturate, per avere uno stile molto elegante. La proposta in questione sarà perfetta su un volto ovale, invece sarà da evitare su quello tondo.

Se la baby bang sarà abbinata a dei capelli lunghi, quest'ultimi dovranno avere delle onde molto morbide: in questo caso la finitura dovrà essere opaca. Questo accessorio sarà anche molto facile da acconciare, basterà utilizzare qualche goccia di olio per capelli e il tutto sarà sotto controllo in ogni momento. Molte ragazze hanno paura di scegliere una frangia corta e in questo caso si potrà optare per delle extension: per un look molto originale queste ultime potranno essere di una tonalità a contrasto.

Altre proposte

Per completare il look non dovrà mai mancare una nuova acconciatura. Su una chioma lunga e voluminosa, per ravvivarla si potrà applicare un foulard colorato. Un raccolto potrà essere fissato con dei mollettoni maxi, in questo modo lo stile sarà molto particolare. Su una lunghezza media sarà immancabile la riga centrale, mentre ai lati del viso saranno presenti due mini ponytail: la coda di cavallo potrà essere portata lateralmente.

I capelli silver saranno pettinati all'indietro e come dettaglio finale verrà applicato un cerchietto. Uno styling molto semplice da creare sarà la treccia laterale, mentre sulla chioma sciolta sarà molto richiesto il frisè, per avere una capigliatura un po' diversa dal solito. Non mancherà nemmeno il semiraccolto e ai lati del viso saranno presenti alcune ciocche molto morbide.

Il pixie cut lungo

Sarà di tendenza anche il pixie cut lungo, adatto alle donne di tutte le età. L'hairstyle in questione riuscirà a sfinare i visi rotondi. Inoltre riuscirà anche ad arrotondare dei lineamenti troppo spigolosi, quindi per ottenere questo risultato si dovranno realizzare dei tagli scalati a regola d'arte. Il pixie cut allungato è anche molto versatile: tuttavia per quanto riguarda la tonalità, si potrà optare per il castano, il cioccolato, il platino, il ramato e il rosso. Le proposte non mancano mai e si rinnovano ogni volta. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera-estate 2019 [VIDEO].