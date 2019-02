Annuncio

Nell'imminente primavera 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli. In particolare è stata riproposta una nuova versione del mullet. Adesso vedremo tutte le novità del momento.

Nuove chiome

Questo taglio medio è perfetto per avere un look molto grintoso. Nell'ultima versione del mullet è presente una frangia molto corta e le varie lunghezze risultano molto sfilate. La modella Sara Choi ha optato per il style edgy; in questo hairstyle le punte hanno un taglio netto creato con il rasoio. Esiste anche il Chelsea cut, ed è in perfetto stile punk; in questo caso la nuca è rasata a zero, invece la parte laterale e centrale risultano leggermente più lunghe. In quest'ultimo hairstyle molte volte è presente anche la frangia, da acconciare sempre diversamente. Non va dimenticata la versione faux, nella quale i capelli sono pettinati tutti all'indietro ed è presente l'effetto wet.

Capelli mossi

Una donna con una capigliatura curly sa che per ottenere una pettinatura impeccabile si dovranno seguire dei consigli molto importanti. Per prima cosa si dovrà scegliere il taglio adatto, in questo modo i vari volumi saranno ben distribuiti. Si dovrà fare molta attenzione anche durante la piega; ad esempio si potrà creare una chioma wild, oppure delle onde molto più sinuose. I capelli di questo tipo avranno sempre bisogno di molto nutrimento, quindi si dovranno utilizzare lo shampoo, il balsamo e una maschera idratante. Dopo aver lavato la capigliatura, questa andrà tamponata con l'asciugamano; a questo punto si dovrà dare forma al riccio, semplicemente utilizzando le dita. Successivamente andrà applicata una mousse volumizzante o una crema disciplinante.

Messa in piega e mantenimento

Assieme al phon andrà utilizzato anche il diffusore; i capelli andranno asciugati a testa in giù, massaggiando leggermente con le dita per dare il giusto movimento. Si potranno utilizzare dei bigodini o una spazzola tonda, quest'ultima dovrà avere le setole di cinghiale oppure in ceramica. Per mantenere sempre perfetto il riccio, sulla chioma andrà applicato uno spray contenente acqua salina. Esiste anche un rimedio naturale e consiste nel mixare il succo di limone con l'acqua tiepida; il tutto aiuterà a lucidare la capigliatura e a far durare la piega. Le proposte arrivano continuamente e aspettano di essere copiate. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019.