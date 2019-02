Annuncio

Nella prossima primavera 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli. Di tendenza ci saranno tutte le lunghezze; quindi via libera con le chiome corte, medie o lunghe. Le proposte arrivano direttamente dai saloni dei famosi parrucchieri. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Nei prossimi mesi saranno molto amati da tutte le ragazze i tagli corti; quest'ultimi saranno molto facili da acconciare. Inoltre basterà utilizzare la spazzola per creare molto volume sulla capigliatura. Il carré sarà molto grafico e a completare il tutto ci sarà la frangia in stile anni '60. Ci saranno anche chiome molto morbide; come tonalità si dovrà scegliere il biondo baby molto luminoso.

In questo modo il look risulterà molto urban chic. Le lunghezze medie saranno tutte molto versatili; quest'ultime saranno amate dalle donne di ogni età. Il bob sarà molto sofisticato e di colore rosso intenso. Per finire vedremo i ricci, i quali dovranno essere sempre ben definiti; in questo caso si dovranno utilizzare dei prodotti adatti. Una nuance perfetta per la chioma in questione sarà il biondo.

Nuovi colori

Dopo aver optato per un nuovo hairstyle, si dovrà scegliere anche una nuova tonalità. Il grande protagonista della stagione sarà il biondo, il quale dovrà essere sfumato; per lo styling si potrà scegliere una chioma scalata e ondulata. Il biondo miele verrà vivacizzato dal melange freddo o caldo.

Su una caschetto sarà perfetto il biondo scuro. Quest'ultimo dovrà essere arricchito da riflessi più chiari o argentati. Non mancherà nemmeno il platino ice, magari abbinato a un bel pixie cut. Sarà molto richiesto da tutte le ragazze anche il castano; quindi via libera con la nuance cioccolato. In questo caso saranno presenti anche delle sfumature caramello o rosse.

Altre proposte

Il ramato sarà il colore più glamour e riuscirà a valorizzare i capelli lunghi. Si potrà creare anche un contrasto tra due tonalità: ad esempio su una base castano scuro si dovranno tingere alcune ciocche con sfumature ruby. Ritornerà di tendenza ancora il nero; un'hairstyle perfetto sarà il carré liscio e la frangia.

Le proposte arrivano continuamente e aspettano tutte di essere copiate. Va ricordato che è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Lui troverà sempre la soluzione più adatta e il lavoro finale sarà perfetto. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019.