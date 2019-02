Annuncio

Annuncio

Nella primavera 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli per le donne che vorranno cambiare il proprio look. In particolare saranno di tendenza la frangia, che è possibile portare in mille versioni, ma anche lo chignon e la coda di cavallo. Adesso vediamo nel dettaglio un po' alla volta le novità del momento.

Nuove chiome

La frangia sarà perfetta per completare ogni tipo di hairstyle e potrà essere cortissima o lunga. Anche molte celebrità hanno scelto questo dettaglio, come ad esempio Cameron Diaz, Emma Stone e Jessica Biel.

Su una capigliatura dallo stile wild, si potrà optare per la frangetta riccia. Saranno da evitare quelle simmetriche, mentre saranno da preferire quelle sfilate, irregolari o tagliate con il rasoio.

Annuncio

Su una mascella squadrata ad esempio sarà ideale una frangia in diagonale; invece la mini frangetta sarà perfetta su dei lineamenti molto regolari. Va anche ricordato che quest'ultima potrà essere abbinata a una chioma corta, a dei capelli lunghi e al long bob. Una volta realizzata, la frangia avrà bisogno di alcune cure: ad esempio serviranno sedute mensili dal parrucchiere. Poi si dovrà utilizzare regolarmente uno shampoo secco, il quale riuscirà a ridare vita alla capigliatura. In questo modo si elimineranno gli effetti del cuscino e l'eccesso di sebo.

Copiare le star

Ultimamente la modella statunitense Kendall Jenner ha pensato di sfoggiare una frangia molto lunga e leggera; mentre la sua collega Bella Hadid ha optato per la fake bangs.

Annuncio

I migliori video del giorno

Quest'ultime acconciature costituiscono sempre un buon compromesso, perché permettono di valutare i vari pro e contro.

Da provare assolutamente è anche la frangia con le punte colorate, con tonalità da scegliere nei toni pastello o fluo. Per realizzare tutto questo è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia, che troverà sempre la soluzione più adatta in ogni occasione.

Acconciature da provare

Nelle prossime giornate primaverili si potrà optare per alcune acconciature molto semplici da realizzare. Molto amata da tutte le ragazze sarà la coda di cavallo; in questo caso la chioma dovrà essere super liscia. Non mancherà nemmeno lo chignon basso, il quale riuscirà a regalare un look molto sbarazzino a tutte coloro che lo sceglieranno.

Annuncio

Per completare il proprio styling sarà possibile scegliere vari accessori: quindi via libera con i fermagli con i cristalli, le forcine e i cerchietti. Uno styling che è possibile imitare potrà essere l'idea di bloccare alcune ciocche frontali e applicare delle forcine con gli strass.

Le proposte arrivano continuamente e aspettano solo di essere provate, da parte di tutte le donne che vogliono sfoggiare un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019.