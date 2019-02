Annuncio

Annuncio

La primavera 2019 si sta avvicinando e di conseguenza iniziano ad arrivare molte proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. In particolare saranno molto amate da tutte le donne le chiome corte. A tale proposito adesso vedremo tutte le novità del momento.

Nuove chiome

I tagli corti sono stati esibiti anche sulle ultime passerelle di Moda e vengono sfoggiati da varie celebrità: l'ultima tendenza da copiare è un taglio corto e dallo stile boyish.

A completare il tutto ci sarà una bella frangia molto morbida; quest'ultima potrà essere spostata da un lato o essere esibita molto piena, a seconda delle varie esigenze di ogni ragazza: la frangetta riuscirà anche a mettere in risalto gli occhi e i lineamenti del volto.

Annuncio

Per quanto riguarda la tonalità, si dovrà optare per il platino dai toni molto freddi; la nuance in questione sarà molto apprezzata sia dalle donne che dagli uomini. Aggiungendo dei toni cenere, questa colorazione si adatterà perfettamente anche alla pelle molto chiara. Invece su una pelle olivastra sarà meglio creare un punto luce, quindi si dovrà applicare il colore solamente sulle ciocche.

Nuove tonalità

Nei prossimi mesi saranno di tendenza i capelli grigi, esibiti ormai anche da molte star. Il colore argento non sarà più una nuance da nascondere, ma si dovrà portare sempre con molto orgoglio.

Ad esempio Salma Hayek ha pensato di tingere solamente alcuni ciuffi della sua capigliatura; mentre la famosa Kim Kardashian ha colorato tutta la sua chioma.

Annuncio

Cambia continuamente look anche la modella Kylie Jenner, che ultimamente ha scelto delle sfumature blu ghiaccio.

Prima di procedere con qualunque scelta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere: lui troverà la soluzione più adatta.

Le proposte continuano

Fra le Vip la modella canadese Winnie Harlow da sempre ama il nero, ma per un po' ha colorato la propria chioma di grigio-argento per creare un look molto originale e ha lasciato la ricrescita più scura. L'attrice statunitense Nicole Richie da molto tempo alterna il grigio con il bianco, il biondo miele o il rosa. La cantante Lady Gaga rimane sempre fedele al suo biondo, il quale cerca di virare verso il grigio perla e aggiunge anche alcune sfumature di azzurro.

Annuncio

Per finire Cara Delevingne e Rhianna preferiscono creare un effetto molto più glaciale e originale.

Le proposte insomma non mancano mai e questo è il momento giusto per rinnovare la propria chioma, in particolare per chi vuol sfoggiare un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019.