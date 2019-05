É un maschio il royal baby Sussex nato questa mattina da Meghan Markle. Il principe Harry stravolto dall'emozione del suo primo figlio ha dichiarato di essere al settimo cielo e di essere orgoglioso di sua moglie.

Un maschietto per i duchi di Sussex

É nato alle 5:26 di questa mattina (ora inglese) il royal baby Sussex, primogenito di Meghan ed Harry. Pesa 3.3 kg, è "in piena forma" e madre e figlio stanno "incredibilmente bene". L'annuncio della nascita è stato diramato via web direttamente dall'account Instagram dei duchi di Sussex, Meghan ed Harry.

Meghan Markle, Harry e il royal baby Sussex

Il principe ha assistito la moglie durante il parto e ha comunicato la sua gioia ai sudditi e al mondo, lasciando trapelare una forte emozione. La sua prima esclamazione é stata quella di una "sensazione incredibile". "Sono al settimo cielo" - ha dichiarato il principe visibilmente commosso, che ha aggiunto - "Vi siamo assolutamente grati per il supporto e il sostegno che ci avete dato da fuori".

Il novello papà appare profondamente toccato da questa nuova esperienza vissuta accanto alla moglie.

Pubblicità

Dal suo nervosismo dei giorni scorsi per l'imminente nascita del royal baby, all'esplosione incontenibile di gioia di oggi, Harry appare quasi una persona diversa.

L'orgoglio di Harry verso Meghan

"È stata l'esperienza più straordinaria della mia vita. Sono incredibilmente orgoglioso di mia moglie Meghan". É sempre il principe Harry a manifestare tutta la sua emozione in queste parole cariche di gratitudine ed orgoglio per la propria famiglia, la propria donna, il proprio figlio.

Meghan Markle è riuscita a realizzare il suo sogno di partorire in casa, proprio come fece la Regina Elisabetta II per i suoi quattro figli. Un'esperienza che mette in mostra tutto il suo coraggio e il suo piglio forte e deciso, ben diverso da quello accondiscendente di Kate Middleton. Confermando così che Meghan è, per l'ennesima volta, diversa da Kate.

Diventare genitori è sicuramente un'esperienza che cambia la vita di una coppia. Harry, che ha sempre sostenuto la moglie, vedendo il suo coraggio e il suo spirito indipendente, ne va più che mai fiero.

Pubblicità

Le prime foto e il nome del royal baby Sussex

Avendo deciso di mantenere privato l'evento, per vedere il royal baby Sussex occorrerà attendere. Secondo quanto annunciato dal principe, le prime foto verranno rilasciate entro i prossimi due o tre giorni.

Anche per quanto riguarda il nome del royal baby di Meghan ed Harry si dovrà attendere. É consuetudine reale comunicare ai sudditi il nome dei bebè reali dopo qualche giorno dalla loro nascita. Per inviare auguri e congratulazioni ai duchi di Sussex, si può scrivere a Clarence House o sull'account ufficiale dei reali.