Nella primavera-estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; le proposte sono state lanciate dalle celebrità e sono state viste anche sulle passerelle di Moda. In particolare il grande protagonista sarà il collarbone cut: adesso vedremo tutte le ultime novità del momento.

Nuove chiome

La lunghezza del collarbone cut arriva alle clavicole e sono presenti delle asimmetrie. Inoltre l'hairstyle in questione risulta essere molto pratico da portare: non solo, perché il collarbone cut regala anche un look molto sbarazzino. Hanno optato per questo tipo di capigliatura anche Julia roberts, charlize Theron, Victoria Beckahm e Emma stone. La chioma della Roberts è più corta sul dietro e leggermente più lunga sul davanti: in questo modo i capelli hanno sempre un bel movimento.

Nuovi tagli medi primavera-estate: il collarbone cut e la tonalità burgundy

Dalle passerelle di moda arrivano anche molte altre versioni; ad esempio questo hairstyle può essere portato in diverse lunghezze, a seconda delle varie esigenze di ogni donna. La capigliatura in questione è adatta anche su ogni tipologia di capello: liscio, sfilato, mosso, riccio, con la frangia o con la riga laterale. In più si può giocare con i colori e creare varie sfumature. Sulla chioma possono essere applicati anche degli accessori, in modo da completare lo styling nei migliori dei modi.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio non potrà mancare nemmeno una nuova tonalità: di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il colore bordeaux o meglio conosciuto come burgundy. In questa nuance saranno presenti un mix di viola e rosso: grazie a queste due nuance il look risulterà molto più fresco. Un pregio del burgundy sarà quella di adattarsi a ogni tipo di carnagione, dalla più scura alla più chiara; in questo modo tutte le ragazze saranno accontentate.

Per non avere un classico colore uniforme, si potrà optare per alcuni riflessi leggeri e molto più luminosi. Questa tonalità risalterà perfettamente le chiome scure: invece su quelle bionde sarà perfetto il fragola champagne.

Altre proposte

Il burgundy contenente più rosso e viola, sarà perfetto sulla pelle olivastra; invece se saranno presenti dei sottotoni marroni, saranno ideali sulle carnagioni dorate o pesca. Per avere un look originale si potrà optare per un highlight balayage, oppure si potranno colorare solamente alcune ciocche.

Una proposta molto particolare sarà quella di applicare il colore rosa sulla base viola: queste due tonalità risulteranno molto contrastanti tra loro, ma il risultato finale sarà stupendo. Non va dimenticato nemmeno il sunset melt, il quale ricorderà le luci del tramonto. Le proposte non mancano proprio mai: sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera-estate 2019.