Nella stagione estiva 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli; le proposte sono state create dai famosi parrucchieri. In particolare la grande protagonista sarà la frangia: adesso vedremo tutte le ultime novità del momento, per avere un look sempre molto originale.

Nuove chiome

Molto amata da tutte le ragazze sarà la frangia scalata: la lunghezza di quest'ultima arriverà alle sopracciglia e dovrà essere molto morbida e sfilata. Anche molte celebrità hanno optato per questa proposta, ad esempio Alexa Chang, Monica vitti e Reese Blutstein.

La frangia è stata sfoggiata anche dalla bella Charlize Theron: l'attrice ha optato per la baby frangia, la cui lunghezza arriva alcuni centimetri sopra le sopracciglia. Questo dettaglio è in grado di regalare uno stile molto chic e si modella anche molto facilmente spostandola semplicemente con le dita. Questa variante ha anche il pregio di allungare un volto ovale. Su un viso quadrato o tondo sono perfette delle frange molto leggere, lunghe o cortissime: invece su un volto rettangolare si deve optare per delle versioni molto più lunghe.

Tagli di capelli per l'estate: lo shag, la frangia e il bob

Sui visi a forma di cuore le frange non devono avere delle linee troppo nette. Poi esistono anche le donne indecise e in questo caso le frange finte sono perfette: la fake fringe si deve adattare ai propri lineamenti e deve avvicinarsi il più possibile al colore originale della propria capigliatura.

Tagli medi

Nei prossimi mesi saranno di tendenza le chiome medie, sempre irresistibili: l'hairstyle in questione sarà molto facile da portare e da acconciare.

Una capigliatura di questo tipo è sfoggiata anche dalle celebrità, quindi andrà copiata assolutamente. Nei prossimi mesi il lob e il bob saranno le chiome più richieste dalle ragazze. Su questi tagli sarà presente un bel movimento: tutto questo grazie alle varie scalature realizzate in vari punti strategici. Per completare lo styling si potrà optare per delle onde molto leggere: in questo modo i capelli avranno un volume molto naturale.

Altre proposte

La lunghezza media sarà la proposta più glamour del momento: in particolare si vedrà lo shag, il quale potrà essere liscio o mosso, scalato o pari, a seconda delle varie esigenze.

Nell'hairstyle in questione come dettaglio finale non mancherà una frangia molto lunga. Anche Anja Rubik ha optato per questa chioma: ultimamente la modella ha sfoggiato una capigliatura media e scalatissima, con la riga laterale e un meraviglioso effetto wavy. Invece Julianne Moore ha scelto un lob di tonalità rosso rame, mentre Rocio Munoz Morales ha optato per il bob per uno stile molto chic. Da poter prendere spunto anche il taglio di Chiara Ferragni, un caschetto pari di colore biondo chiarissimo.

Le proposte arrivano continuamente: sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella estate 2019.