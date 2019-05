Nella primavera 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; tutte le proposte arrivano direttamente dai saloni dei parrucchieri più importanti. In particolare sarà di tendenza la frangia, da portare in mille modi diversi: adesso vedremo tutte le proposte a riguardo.

Pubblicità

Pubblicità

Nuove chiome

La frangia sarà un dettaglio immancabile, perfetta su ogni tipo di hairstyle: andrà scelta in base ai lineamenti del volto, alla tipologia del capello e allo stile di ogni donna, quindi andrà fatta molta attenzione durante la scelta. Saranno molto amate da tutte le donne le capigliature corte e ovviamente con la frangia: questa potrà essere pari, geometrica o lunga. L'hairstyle in questione sarà perfetto su un viso dai tratti molto regolari.

Tagli di capelli primavera-estate: lo shag, il balance cut e la frangia

Non mancherà nemmeno il pixie cut scalato: in questo caso si potrà optare per una frangia molto sfilata e ribelle. La frangetta potrà essere abbinata su tutte le versioni del famoso long bob. Sulle chiome ricce e mosse, la frangia potrà essere scelta nella versione liscia o spettinata: tutto questo in base alle varie esigenze di ogni ragazza. Una proposta originale potrà essere quella di scegliere la frangetta bombata e in stile retrò. Il maxi ciuffo sarà portato lateralmente, nella versione wild o sleek.

Pubblicità

Altre proposte

Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche lo shag, proposto in diverse versioni. Per chi non conoscesse questa chioma, si tratta di una lunghezza media: su l'hairstyle in questione sono presenti delle scalature, ideali per regalare un bel movimento al tutto. Anche molte celebrità hanno optato per lo shag, quindi potrebbe essere copiato tranquillamente. Da non dimenticare nemmeno il balance cut: la lunghezza della capigliatura in questione arriva leggermente sopra le spalle e per completare il tutto è presente una frangia-ciuffo super scalata. Questo è un taglio molto versatile e in più è perfetto su tutti i tipi di viso.

Hairstyle glamour

Il lob dovrà avere molto volume e ricorderà molto lo stile degli anni '80: per quanto riguarda lo styling si potrà optare per il riccio o il liscio. Anche il carré destrutturato sarà molto vaporoso e sarà presente l'immancabile frangia: questa dovrà essere sfilata o a tendina, a seconda delle varie occasioni. Per un volto a forma di cuore sarà perfetta una frangia scalata e lunga; su quello squadrato si dovrà optare per una frangetta molto morbida e su un viso tondo sarà ideale una frangia netta e molto definita.

Pubblicità

Sempre meglio farsi consigliare dal proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo lui troverà sempre la soluzione più adatta. Come avete visto le proposte arrivano continuamente e aspettano di poter essere copiate: sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera-estate 2019.