La prossima estate saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; le proposte arrivano dalle passerelle di Moda. Tutti gli hairstyle saranno perfetti per accontentare le donne di tutte le età: adesso vedremo le novità del momento, per essere sempre irresistibili ed alla moda.

Nuove chiome

Nel corso della stagione calda sarà di tendenza il caschetto, da portare liscio o mosso; la capigliatura in questione risulterà anche molto versatile. Non mancherà il chin-lenght bob e la sua lunghezza arriverà fino al mento. Quest'ultimo potrà essere abbinato all'immancabile frangia: questa dovrà essere molto corta, per uno stile bon ton o punk, a seconda dell'umore. Per avere un look molto originale si dovrà optare per una chioma medio lunga; in questo caso la sua lunghezza arriverà leggermente sotto la spalla.

Tagli di capelli: primavera-estate 2019

Su questo tipo di capigliatura andranno realizzate delle onde molto morbide, per avere uno stile molto glamour. Per una ragazza che vuole osare sarà perfetto il famoso pixie cut, dove saranno presenti varie scalature: quest'ultime andranno modellate utilizzando del gel, della cera o della schiuma.

Nuovi colori

Dopo aver scelto un nuovo taglio si dovrà anche optare per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi ritornerà di moda il colore rosso, da provare in diverse sfumature: quindi via libera con il magenta, il mogano, il marsala e il ramato.

Il rosso avrà anche un piccolo difetto, tenderà infatti a scolorire e, per evitare tutto questo, si dovrà utilizzare un balsamo adatto per nutrire la chioma e fare risaltare i vari riflessi presenti. In questo modo la tintura apparirà perfetta ogni giorno. Prima di scegliere questa nuance si dovrà controllare anche il colore della carnagione, quindi andrà fatta molta attenzione. Un colore molto audace e sempre di tendenza sarà anche il turchese; ultimamente ha sfoggiato i capelli con questa sfumatura anche l'attrice Lucy Boynton.

Nuove proposte

La cantante Beyoncé ha cambiato la tonalità dei suoi capelli e ha optato per un bel castano cioccolato. Questa proposta sarà la nuova versione del balayage e sarà ideale per le castane; in questo modo il colore non risulterà mai troppo piatto e monotono. Le varie ciocche dorate e caramello riusciranno a regalare alla nuance originale molta tridimensionalità: la tonalità finale sarà un goloso cioccolato al latte. Una sfumatura molto simile è stata sfoggiata anche dall'attrice Jessica Alba.

Anche Izabel Goulart ha rinnovato il suo hairstyle: l'attrice ha scurito la base dei suoi capelli e ha scelto un colore cioccolato molto intenso e dal meraviglioso effetto degradé sulle punte. Le proposte arrivano in continuazione ed aspettano di essere copiate.