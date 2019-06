Nell'estate saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; le proposte sono state create dai parrucchieri più famosi del momento. Le chiome riusciranno ad accontentare anche le donne più esigenti.

Nuove chiome

Nei prossimi mesi sarà molto richiesto da tutte le ragazze il bob: quest'ultimo potrà essere mosso, liscio o in stile vintage. L'hairstyle in questione è riuscito a conquistare anche molte celebrità, quindi andrà copiato assolutamente.

Per avere uno stile molto chic si potrà optare per un bob liscio con la riga laterale; per quanto riguarda la tonalità sarà perfetto un bel biondo miele. Il caschetto leggermente mosso e con la frangia sarà molto facile da gestire: in questo caso sulla capigliatura saranno presenti delle scalature. Un taglio di colore castano scuro potrà essere valorizzato con alcune ciocche dai toni rosso vino. Sui capelli corti sarà immancabile il famoso pixie cut, da portare sempre in mille modi diversi.

Tagli di capelli: chiome per l'estate 2019

Un'acconciatura che si adatterà molto facilmente a un viso maturo sarà il soft pixie cut: questo taglio sarà molto più versatile della classica versione.

Altre proposte

Il bowl cut valorizzerà nel migliore dei modi un volto ovale; l'hairstyle in questione potrà essere portato super liscio o mosso, a seconda delle varie esigenze. Su questa chioma sarà ideale il colore platino con alcune sfumature vaniglia e le radici resteranno scure. Una capigliatura corta potrà essere pettinata anche tutta all'indietro e il look sarà molto originale: in questo caso andrà utilizzato solamente un po' di gel.

Nei prossimi mesi non mancheranno nemmeno i capelli lunghi: questi dovranno essere con o senza frangia e scalati. Per quanto riguarda lo styling saranno di tendenza le onde piatte e i ricci; quest'ultimi potranno essere esaltati anche da alcune schiariture. Sulle lunghezze medie saranno presenti delle sfilature, sempre realizzate in vari punti strategici: in questo modo la capigliatura avrà un bel movimento.

I capelli di Federica Pellegrini

La nuotatrice ogni tanto sfoggia dei nuovi look: ultimamente ha optato per una chioma di colore rosa freddo, il quale sfuma verso le punte, per un risultato molto originale.

Per realizzare questa tonalità i capelli dovranno essere sempre molto forti e sani. Questa nuance avrà bisogno anche di molte cure e in questo modo i capelli saranno sempre brillanti: quindi andranno utilizzati regolarmente uno shampoo e il balsamo per le chiome colorate. Questi toni saranno in grado di regalare un look molto più fresco e delicato. Inoltre su un lato del capo di Federica sono presenti anche alcune trecce, per uno stile molto sbarazzino.

Le proposte non mancano proprio mai: scegliere un nuovo taglio di capelli nell'estate sarà obbligatorio.