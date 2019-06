Nell'estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Alcune delle chiome femminili più in voga in questa stagione sono proposte dalle influencer più famose e dal parrucchiere Faick Zekai. In particolare sarà molto gettonato il bob hair cut.

Nuove chiome

Il bob hair cut sarà molto richiesto da parecchie donne: l'hairstyle in questione ha una lunghezza che arriverà sopra le spalle. Questo caschetto si abbinerà molto facilmente a tutti i lineamenti, a tutte le tonalità e a tutti i tipi di capello.

Per avere un look molto originale si potrà optare per il double cut, portato anche dalla cantante Ava max: su questa capigliatura saranno presenti due lunghezze, da provare assolutamente. Sarà possibile rinnovare il classico bob solamente indossando un cerchietto; quest'ultimo potrà essere colorato, con degli strass o dei fiori. Questa sarà una vera e propria "ancora di salvezza" per tutte le ragazze stanche del proprio taglio. Anche sul caschetto potranno essere realizzate alcune acconciature, come ad esempio delle trecce o dei codini.

Nuovi tagli di capelli: le chiome dell'estate 2019

Altre proposte

Nei prossimi mesi saranno poi di tendenza le trecce, perfette per ogni occasione: questa chioma sarà sempre molto versatile e adatta a tutte le donne. I vari intrecci di questa acconciatura saranno infiniti e riusciranno a creare dei stili originali, eleganti o molto sofisticati.

Per ottenere un risultato sempre impeccabile andranno seguite alcune regole. La prima sarà quella di essere molto precisi nei vari intrecci e in particolare sulle chiome corte: in questo caso servirà molta manualità e esperienza. Prima di realizzare una treccia, sui capelli andrà applicato un olio o una crema, in modo che la capigliatura sia pronta da modellare.

Il lob e nuovi colori

Sarà molto amato da tutte le ragazze anche il lob e il long bob: quest'ultimo sarà proposto in una versione molto più leggera, nella quale saranno presenti molte scalature. Il long bob è stato portato di recente anche da Kim Kardashian, Katy Perry e Emma Stone.

Dopo aver scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle, si potrà optare anche per una nuova tonalità: in questo modo la capigliatura verrà valorizzata del migliore dei modi.

Potrà essere utilizzata una nuova tecnica di schiaritura e più precisamente il sombras: con questa nuova procedura la chioma avrà molta più profondità e le sfumature risulteranno molto più naturali. Per la realizzazione di questa tecnica andrà utilizzato un pennello apposito: questo avrà l'impugnatura ergonomica e, grazie alle setole, potranno essere create delle sfumature sui capelli davvero molto particolari.

Le proposte, insomma, non mancano proprio mai e sono tutte a disposizione delle donne che vorranno scegliere un nuovo taglio di capelli nell'estate 2019.