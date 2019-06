Nell'ormai imminente estate saranno proposti molti nuovi tagli di capelli. Come sempre le celebrità sono le prime a sfoggiare delle nuove capigliature, quindi saranno certamente copiate da moltissime donne che vorranno rifarsi il look. Le grandi protagoniste dei prossimi mesi saranno in particolare le chiome corte: adesso vedremo gli hairstyle del momento.

Nuove chiome

Ultimamente ad esempio l'attrice Kristen Stewart sta portando un taglio corto con un bel ciuffo: su questa chioma è presente una doppia colorazione, le lunghezze sono bionde e le radici nere.

Per quanto riguarda lo styling, per creare l'effetto wet basta utilizzare uno spray texturizzante. Questo look sarà molto comodo nel periodo estivo, esso è perfetto per chi ha i capelli lisci come la bella Kristen.

Anche le donne orientali portano sempre delle meravigliose capigliature corte: ad esempio la famosa cantante Chris Lee ha scelto questo tipo di look, ma con il ciuffo molto lungo, il quale assomiglia quasi a una frangia. Inoltre lasciando crescere questa chioma si trasformerà in un bel caschetto.

Tagli di capelli corti: proposte per l'estate 2019

Per osare si può optare anche per dei colori molto vivaci, come il viola, il lilla o il peach hair. Invece sui capelli ricci si può creare uno styling molto sbarazzino: in questo caso va applicato un prodotto rivitalizzante e i vari ricci cadranno sulla fronte in maniera molto naturale. L'ultimo pixie cut proposto è di colore silver, per uno stile davvero molto particolare.

Nuove proposte sui capelli

Nei prossimi mesi le capigliature dovranno essere molto morbide.

Molto amato da tutte le ragazze sarà il carré, da portare corto, medio e lungo; inoltre questo taglio sarà perfetto anche sui capelli ricci. Su questo hairstyle non dovrà mancare un ciuffo sfilato, da portare lateralmente. Sui pixie cut saranno presenti varie scalature, tutte realizzate in vari punti della chioma.

Queste proposte non avranno bisogno di cure particolari, quindi saranno molto facili da gestire: inoltre saranno adatte per tutte le donne sempre di corsa, che hanno sempre poco tempo.

Tagli medi e lunghi

Anche sulle lunghezze medie saranno presenti molte sfilature: in questo modo la chioma avrà sempre un bel movimento. Invece sui capelli lunghi le scalature aiuteranno a regalare un po' di volume. Per completare il tutto si potrà optare anche per una nuova tonalità: quindi via libera con il biondo, il rame, il rosso, il castano, il nero e il cioccolato. Saranno presenti anche il balayage e lo shatush.

Le proposte insomma non mancano proprio mai e sono tutte da scoprire, da parte delle donne che vogliono sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti nell'estate 2019.