Nell'estate 2019 saranno presenti molti nuovi tagli di capelli; in particolare la protagonista sarà la frangia. Le proposte saranno lanciate dalle star, quindi andranno provate assolutamente: di seguito le ultime tendenze a riguardo.

Nuove chiome

Charlize Theron nell'ultimo periodo sta portando una frangetta molto corta e conosciuta come baby bang; dopo poco è stata copiata anche da Zendaya. Inoltre entrambe hanno optato anche per un raccolto, più precisamente una coda di cavallo e uno chignon.

Pubblicità

Pubblicità

La frangia più di tendenza sarà lunga e molto scalata: inoltre su questo dettaglio sarà presente una morbida apertura centrale, la quale sarà capace di mettere in primo piano gli zigomi. Questo tipo di lunghezza sarà perfetta su qualsiasi lineamento, quindi sarà adatta per tutte le donne. La baby frangia potrà essere anche simmetrica e con molta facilità si modellerà con le dita. Questa frangetta sarà molto chic nelle chiome maschili: quest'ultime sono portate anche da Emma Watson, Audrey Hepburn e Michelle Williams.

Tagli di capelli: la frangia nell'estate 2019

Consigli

Su un viso quadrato o tondo saranno perfette delle frange lunghissime o cortissime. Invece sui volti rettangolari o lunghi, si dovrà optare per delle versioni "push up": in questo caso la frangia dovrà essere stondata e la lunghezza dovrà arrivare all'altezza del sopracciglio. Sui visi triangolari, a cuore e spigolosi saranno ideali frange dal taglio molto morbido e dolce; quindi andranno evitate le versioni troppo grafiche. Inoltre per una ragazza indecisa saranno ideali le fake fringe.

Pubblicità

Quest'ultime andranno scelte nella tonalità più vicina ai propri capelli: meglio farla adattare al volto dal proprio parrucchiere di fiducia, in questo modo non sembrerà mai finta.

Altre proposte

Nei prossimi mesi saranno molto amati da tutte le donne i caschetti: l'hairstyle in questione risulterà molto versatile, incornicerà il volto e regalerà uno stile molto glamour. Questo taglio potrà essere portato liscio, scalato, pari o sfilato; inoltre sarà adatto alle donne di tutte le età, così tutte saranno sempre accontentate.

Su un caschetto dallo styling mosso si potrà optare anche per una tonalità sfumata e il risultato finale sarà davvero irresistibile. Le donne più indecise potranno provare una parrucca: in questo modo si sperimenteranno dei nuovi look e poi si potrà decidere con molta calma se tagliare veramente i capelli oppure no. Per quanto riguarda le nuove tonalità saranno presenti il ramato, il cioccolato, il biondo e il rosso. Le proposte continuano ad arrivare e saranno perfette in ogni occasione.

Pubblicità

Portare un nuovo taglio di capelli nell'estate 2019 sarà necessario e lo stile sarà molto originale.