Nell'estate 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli: tutte le chiome riusciranno ad accontentare anche le ragazze più esigenti. In particolare le grandi protagoniste saranno le lunghezze medie e la frangia: sono tutte proposte ideali per rinnovare perfettamente il proprio look.

Nuove chiome

Un taglio medio regalerà sempre un look molto sbarazzino e nei prossimi mesi spopolerà il famoso long bob. Su questo tipo di hairstyle saranno presenti delle onde molto leggere; per realizzare quest'ultime si potrà utilizzare la piastra.

La lunghezza media sarà perfetta su tutti i tipi di capelli e in particolare su quelli fini, sui quali si creerà molto più volume.

Saranno molto amati dalle donne anche i tagli pari e lisci: in questo caso potrà essere realizzata una coda di cavallo alta.

L'immancabile frangia

Nei prossimi mesi sarà di tendenza anche la frangia, da portare in mille modi diversi. Prima di scegliere questo dettaglio andranno controllati molto attentamente i lineamenti del volto e di conseguenza andrà scelta quella più adatta.

Ad esempio su un volto tondo sarà meglio evitare la frangia netta: si dovrà optare per una frangetta leggermente più lunga al centro, oppure optare per una versione molto più corta. Invece su un viso ovale si dovrà puntare per una frangia a cuore. Su un volto dalla forma triangolare sarà invece perfetta una frangia molto morbida.

Le acconciature

In questa estate i capelli raccolti saranno molto glamour: potranno essere delle acconciature semplici o più elaborate, ma entrambi i casi regaleranno molta freschezza al look.

Saranno molto richieste da tutte le ragazze le trecce; queste saranno molto facili da realizzare e potranno essere arricchite da mollette, forcine o fiocchi. Per avere uno stile molto sofisticato sarà perfetta la treccia alla francese; invece per le ragazze giovani saranno ideali i codini intrecciati o la doppia treccia olandese.

Lo chignon sarà intramontabile e andrà realizzato attorcigliando su sé stessa una coda di cavallo. Quest'ultimo si potrà creare anche avvolgendo una semplice treccia: questa sarà un'ottima soluzione per le chiome ricce e lisce.

Non mancheranno neppure i capelli semi-raccolti e quindi saranno presenti i torchon e le code basse. Una chioma ideale per le serate estive sarà quella cotonata o con molto volume. Dei morbidi boccoli ai lati del volto saranno perfetti per incorniciarlo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda gli accessori, saranno di tendenza i pettini a dentini, i foulard o le bandane. Sulle capigliature ritornerà di Moda anche l'effetto bagnato: quest'ultimo andrà realizzato utilizzando della schiuma o del gel.

Le proposte arrivano continuamente e aspettano solo di essere copiate, in particolare da parte di chi vorrà portare un nuovo taglio di capelli medi nell'estate 2019.