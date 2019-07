In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli; il grande protagonista è senza nessun dubbio il bob. Questa chioma è molto facile da portare e anche da gestire: di seguito le ultime novità a riguardo, per avere sempre uno stile irresistibile.

Nuove chiome

Ultimamente la bella attrice Penelope Cruz ha rinnovato il suo look e ha optato per un bel bob: quest'ultimo risulta leggermente più lungo sul davanti.

Per quanto riguarda lo styling, ha scelto la riga in mezzo, che le regala un look molto elegante. Come tonalità ha optato per un biondo dorato, il quale illumina perfettamente tutta la capigliatura.

Il taglio medio in questione è perfetto sui volti tondi e su quelli larghi sulla parte inferiore. Sui visi lunghi invece sono da modificare la frangia o il ciuffo, in modo da non ingrandire ulteriormente i lineamenti.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si deve scegliere anche una nuova tonalità e i capelli biondi saranno molto richiesti da tutte le donne. In particolare il più gettonato dei prossimi mesi sarà l'icy white: il colore in questione è un biondo molto freddo, quasi glaciale e metallico. Hanno optato per questa nuance anche le modelle Karlie Kloss e Cara Delevigne. Le sfumature biondo ghiaccio sono tornate alla ribalta e stravincono anche sui vari social quindi sono da copiare assolutamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Prima di realizzare l'icy white i capelli avranno bisogno della decolorazione giusta: in questo modo la chioma non si rovinerà. Quindi su una base chiara si consiglia di ravvivare la capigliatura solamente in alcuni punti. Va anche ricordato che questa sfumatura è perfetta su una carnagione chiara e con gli occhi verdi o azzurri: il risultato finale sarà glaciale.

Altre proposte

Per avere dei meravigliosi riflessi sulla chioma si può scegliere il balayage icy white.

Questa proposta è ideale solo sui capelli castani o biondi: in questo modo il risultato finale sarà molto naturale. Per creare il balayage icy white è meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale.

La nuance icy white è perfetta sui tagli corti: quindi via libera con il pixie cut o il bob corto. Questa tonalità va invece evitata se la carnagione è scura o olivastra.

Su una chioma medio-corta si può creare anche una frangia in stile anni '80.

Invece su una lunghezza media e scalata si possono tingere solamente alcune ciocche con il colore lavanda, ghiaccio, miele, cenere e fragola, oppure lasciare le radici scure: in questo modo il look sarà molto sbarazzino.

Per completare l'hairstyle si possono realizzare le beach waves, che sono sempre di tendenza. Per avere sempre una capigliatura brillante si dovranno utilizzare sempre dei prodotti adatti.

Le proposte insomma arrivano continuamente e aspettano solo di essere scoperte: questo è il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.