La puntata di Un posto al sole del 5 marzo si è conclusa con una scenata di Ida. La giovane è arrivata al Vulcano, dove ha accusato Diego di non prendere le sue parti. In particolare, la ragazza si è sentita vittima di pregiudizi razziali da parte della maestra di Joseph.

Quella sfuriata rappresenta solo l’epilogo di una trama molto più complessa: nelle prossime puntate in onda fino al 20 marzo, infatti, Diego e Ida si trasferiranno alla Terrazza. Tuttavia, le tensioni nella coppia non si risolveranno e il giovane Giordano finirà per cercare comprensione altrove.

Ida e Diego alla Terrazza

Nelle prossime puntate di Un posto al sol, Raffaele verrà a conoscenza dei problemi tra Ida e Diego e deciderà di intervenire in prima persona, proponendo ai ragazzi di trasferirsi tutti insieme nel suo appartamento.

Diego, almeno inizialmente, non accoglierà l’idea con entusiasmo. Sa bene che Ornella sta attraversando un periodo complicato e temerà di creare ulteriori problemi. Tuttavia, l’insistenza del padre finirà per convincerlo. Raffaele, infatti, minimizzerà ogni possibile difficoltà, assicurando che né lui né la moglie avranno nulla in contrario.

Ornella delusa nuovamente da Raffaele

Per quanto ben predisposta verso Diego e Ida, Ornella si ritroverà davanti al fatto compiuto e dovrà fare i conti con l’ennesima mancanza di rispetto da parte del marito.

Alle tensioni tra Raffaele e Ornella si aggiungeranno così anche quelle tra Ida e Diego.

Nemmeno il trasferimento, però, porterà i risultati sperati. Ida continuerà infatti a mostrare segnali di grande fragilità, tanto da far nascere in Diego un timore sempre più inquietante.

Il giovane Giordano inizierà a sospettare che la donna che ama stia pensando di lasciare l’Italia. Un’ipotesi che lo lascerà smarrito e incapace di reagire, schiacciato dal peso di una situazione che sembra sfuggirgli di mano giorno dopo giorno. Proprio questo senso di impotenza potrebbe spingerlo verso un bivio pericoloso.

Diego cerca distrazioni

Di fronte a una compagna sempre più distante e a un futuro incerto, Diego potrebbe cercare altrove una valvola di sfogo.

Le anticipazioni di Un posto al sole lasciano infatti intravedere la possibilità che il ragazzo si lasci attrarre da una distrazione capace di allontanarlo ancora di più da Ida.

Un errore che rischierebbe di compromettere definitivamente un equilibrio già estremamente fragile. Al momento non vengono forniti dettagli precisi, ma alcuni indizi sembrano puntare verso Lorenza, la nuova cameriera del Vulcano. Per ora non ci sono certezze, ma se Diego dovesse avvicinarsi alla giovane cameriera si tratterebbe senza dubbio di uno sviluppo molto interessante per la trama.