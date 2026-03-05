Colpo di scena nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 9 al 14 marzo su Canale 5, durante le quali Yildiz e Halit scopriranno che il loro figlio è stato scambiato alla nascita. Fortunatamente l'imprenditore riuscirà a riportare a casa il suo figlio biologico e lo consegnerà alla madre Yildiz, che non riuscirà a trattenere le lacrime per la gioia. Poco dopo la bionda protagonista chiederà il divorzio al marito.

Halit e Yildiz scoprono che il figlio è stato scambiato nella culla

Yildiz sarà disperata perché non riuscirà a capacitarsi di come il test di paternità continui a dare esito negativo.

Leyla darà un prezioso suggerimento a Yildiz: quello di sottoporsi ad un test di maternità, ipotizzando uno scambio di culle in ospedale. In effetti i risultati saranno sconvolgenti. Il piccolo non risulta essere figlio di Yildiz. Quest'ultima sarà disperata e in suo soccorso arriverà Ender che riuscirà a costringere il direttore dell'ospedale a rivelarle i nomi delle coppie che hanno avuto un bambino lo stesso giorno di Yildiz. A questo punto, anche Halit capirà che Yildiz non gli ha mai mentito sulla paternità di Halitcan.

Halit riporta a casa il piccolo Halitcan, Yildiz gli chiede il divorzio

Ender comunicherà ad Yildiz che la coppia che ha il vero Halitcan si è trasferita in Australia. Poco dopo Halit riuscirà a rintracciare questa famiglia e a riportare a casa il bambino.

L'uomo si presenterà alla porta di Yildiz con in braccio il vero Halitcan e la donna non riuscirà a trattenere le lacrime per la gioia. Ora che Halit ha la certezza di essere il padre del bambino, chiederà a Yildiz di tornare alla villa ma la bionda rifiuterà. Erim nel frattempo, sarà sconvolto nel sapere di avere un fratellino. Sahika sarà nel panico perché ha capito che il suo piano è fallito e proverà a convincere Halit che Yildiz ha una relazione segreta con Emir. Yildiz in seguito, chiederà il divorzio a Halit e si avvarrà di Kaya come avvocato. L'uomo le consiglierà di trasferirsi perché la convivenza con Emir potrebbe penalizzarla in tribunale. La sorella di Zeynep andrà a vivere a casa di Ender insieme al piccolo Halitcan e alla madre Asuman.

Forbidden Fruit torna in prima serata dal 12 marzo

Forbidden Fruit tornerà ad occupare la prima serata del giovedì a partire dal prossimo 12 marzo. Mediaset ha deciso di trasmettere la soap Tv turca anche in prime time, forte degli ascolti più che soddisfacenti fatti registrare dalla serie nel daytime di Canale 5 con numeri che sfiorano i 2,4 milioni di telespettatori a puntata e uno share del 20%.