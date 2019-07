In questa estate 2019 vengono quotidianamente proposti molti nuovi tagli di capelli relativi a chiome corte, medie o lunghe. Queste proposte, che possono essere sfoggiate anche in altri mesi dell'anno e non solo in estate, sono in grado di accontentare le donne di tutte le età: di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Sarà molto amato da tutte le ragazze il lob: questa è una lunghezza media dove sono presenti alcune scalature, perfette per dare un bel movimento alla capigliatura.

Per quanto riguarda la tonalità si può scegliere una base castana bronde e balayage, mix stupendo. Per ricordare gli anni '70 si può creare una chioma medio-lunga: quest'ultima è corta sul davanti e più lunga sulla parte posteriore; in tal caso la frangia va portata lateralmente.

Come nuance si può optare per il biondo con le radici scure. I capelli mossi e scalati sono la vera tendenza di questa stagione estiva: per definire nel migliore dei modi i vari boccoli si devono utilizzare dei prodotti adatti.

Sulla proposta in questione il colore perfetto è il castano.

Sul carré si possono creare delle leggere scalature, la frangia va portata di lato e come tonalità il castano cioccolato è perfetto. Non vanno dimenticati nemmeno i tagli corti come il bob e il pixie: qui le nuance devono essere molto audaci. Un'idea originale può essere quella di realizzare una chioma asimmetrica o scalata, di colore biondo glow o rosso.

Le acconciature

Con le giornate calde si cercano delle nuove pettinature per combattere l'afa e i semi-raccolti sono la soluzione ideale. Si può creare uno chignon o una coda alta, lasciando alcune ciocche morbide ai lati del volto. Per questo look si può prendere spunto anche dagli anni '60 e '90 ricreando il volume che caratterizzava lo styling di quei tempi.

Ci sono anche i chignon morbidi, bassi e spettinati; lo chignon può diventare anche un top knot dallo stile messy.

Altre proposte

Per ricordare gli anni '90 si può realizzare una coda alta e, invece del classico elastico, si può optare per un fermacoda in tessuto: esso può essere della stessa nuance dei capelli oppure super colorato, per avere un look molto sbarazzino. Sulla capigliatura si possono applicare anche delle mollette a pinza o dei pettini a dentini.

Un'acconciatura molto originale è la coda bassa con dei nodi sulla lunghezza.

Una ragazza dalla capigliatura riccia può raccogliere tutte le ciocche frontali e puntarle con dei fermagli a gioiello sopra il capo. Su una chioma lunga è invece ideale la treccia a cascata o i torchon, da fermare con delle forcine o elastici trasparenti.

Le proposte, insomma, arrivano sempre e aspettano di essere copiate: questo pare essere il momento giusto per portare un nuovo taglio di capelli.