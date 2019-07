In questa estate 2019 non mancano nuovi tagli di capelli, in particolare, il più gettonato risulta essere lo shag, un hairstyle portato anche dall'attrice Charlotte Gainsborough. Di seguito le ultime novità del momento, per avere sempre un look perfetto e alla Moda.

Nuove chiome

Lo shag è un taglio medio-lungo molto facile da gestire e perfetto per le prossime vacanze. Su questa capigliatura sono presenti anche delle sfilature e scalature: entrambe riescono a regalare alla chioma un bel movimento e inoltre incorniciano i volti di ogni età.

Come dettaglio per completare lo styling non può mancare la frangetta, da portare corta, lunga, aperta, come un ciuffo o in stile messy. La frangia è ideale talvolta per nascondere qualche piccola ruga. Anche Anne Hathaway ha rinnovato il suo look e ha optato per questo hairstyle. La lunghezza di questo taglio può arrivare al mento, come la versione scelta dalla famosa cantautrice Soko, oppure può superare leggermente le spalle, come la chioma sfoggiata da Laetitia Casta.

Con lo shag i capelli si possono fare asciugare naturalmente all'aria, oppure utilizzando phon e spazzola per creare una piega da salone. La tonalità deve essere il più naturale possibile, magari si possono creare alcuni riflessi leggeri caramello o nocciola per nascondere un'eventuale ricrescita, senza tuttavia perdere l'effetto naturalezza.

La coda di cavallo

In questo periodo estivo è di tendenza la coda di cavallo, scelta anche dalla presentatrice Melissa Satta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Molto spesso la bella Melissa porta i capelli sciolti, mentre altre volte realizza alcune acconciature raccolte. Ultimamente ha optato per una coda alta ed elegantissima: questa proposta è perfetta per slanciare la figura e per mettere in primo piano lo sguardo. Prima di qualunque decisione è sempre meglio farsi consigliare dal proprio parrucchiere di fiducia, in questo modo lui troverà sempre la pettinatura più adatta e il successo sarà assicurato.

Altre proposte per l'estate

La coda di cavallo scelta dalla Satta è ideale su un volto ovale e molto regolare, meglio evitarla su un viso lungo o con un mento molto pronunciato, perché potrebbe ulteriormente metterli in evidenza. La proposta in questione va evitata anche su un viso tondo e molto pieno, dal momento che così si lascia scoperto ogni piccolo difetto. Per addolcire questa acconciatura ai lati del volto possono essere presenti alcune ciocche.

Sulla pettinatura possono essere applicati anche alcuni accessori, come ad esempio dei fermagli con gli strass o dei fiori. Le proposte arrivano in ogni momento e sono tutte da scoprire: questo è il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.