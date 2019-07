In questa estate 2019 vengono quasi quotidianamente proposti molti nuovi tagli di capelli; le più gettonate sono le chiome corte e in particolare il famoso pixie cut. Questa capigliatura è perfetta per avere un look molto sbarazzino: di seguito le ultime tendenze del momento da scoprire.

Nuove chiome

Sarà molto amato da tutte le ragazze il pixie in versione cortissima, ideale per avere un look molto grintoso.

Non vanno dimenticate le versioni classiche e le capigliature con la rasatura alla base della nuca. Un abbinamento perfetto è il pixie e le onde in stile anni '20, meglio conosciute come finger waves: quest'ultime sono delle onde molto sottili, piatte e iperdefinite. La chioma in questione è stata recentemente sfoggiata anche da molte celebrità, quindi sono da copiare immediatamente. Questa capigliatura è sempre parecchio richiesta perché è molto pratica da portare e inoltre è adatta alle donne di tutte le età: quindi è da prendere in considerazione per affrontare nel migliore dei modi l'afa delle prossime giornate.

Dopo aver scelto un nuovo taglio è possibile optare per una nuova tonalità. Sul pixie sono perfetti il castano, il platino, il rosso, il nero e il ramato; invece per osare sono ideali il fucsia, il blu e il verde.

Altre proposte

La bella scrittrice Jeanne Damas ultimamente ha abbandonato la sua lunga capigliatura e ha optato per un carré di lunghezza media: in questo hairstyle sono presenti delle scalature molto leggere, le quali regalano un bel movimento al tutto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Come dettaglio non può mancare la frangia sfilata, leggera e aperta sulla fronte. Un taglio corto molto originale è quello in cui sono presenti delle ciocche allungate e sfilate. In questo caso il ciuffo è molto lungo e morbido: esso può essere acconciato sempre diversamente, ad esempio può essere mosso, liscio o con i frisé.

Anche sulle passerelle di Moda, recentemente, si è vista una chioma corta e con una frangia molto folta da portare lateralmente.

Altri tagli di capelli

Non può mancare nemmeno un carré di lunghezza medio-corta e scalata che arriva all'altezza della mandibola. Per quanto riguarda lo styling la chioma è molto bombata, la frangia è cortissima e arrotondata verso l'interno.

Il taglio a la garconne resiste sempre in ogni stagione, ed è ideale per avere uno stile molto particolare. Invece su dei lineamenti molto regolari si può optare per una chioma rasata, come quella che portava l'attrice Demi Moore nel film Soldato Jane.

Sempre meglio comunque chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia per trovare la soluzione più adatta.

Le proposte continuano ad arrivare e aspettano solamente di essere copiate: questo è il momento dell'anno più indicato per portare un nuovo taglio di capelli corti.