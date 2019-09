Nell'imminente autunno 2019 saranno molti i nuovi tagli di capelli da poter sfoggiare. In particolare sarà di tendenza il caschetto come quello di Caterina Balivo. La capigliatura sarà molto facile da portare e sarà perfetta in ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento da scoprire.

Nuove chiome

Ultimamente la bella Caterina Balivo ha rinnovato il suo look e ha optato per un nuovo taglio: la presentatrice sta sfoggiando un caschetto corto.

Questo taglio è geometrico e ricorda molto gli anni '60: l'hairstyle in questione è in grado di regalare molta eleganza. Per completare il tutto non deve mancare la riga in mezzo. Per quanto riguarda la tonalità dei capelli, Caterina ha scelto un castano molto scuro, per uno stile glamour. Il caschetto corto pari della Balivo è adatto a quasi tutte le tipologie di volto. Su un viso tondo meglio fare aderire i lati dei capelli alle guance; invece se il viso è lungo, o il mento pronunciato, è meglio scegliere una versione leggermente più corta.

Nuovi colori

Dai saloni dei famosi parrucchieri stanno arrivando molte proposte per quanto riguarda le nuove tonalità: settembre è proprio il mese giusto per cambiare colore ai capelli. Il Balayage, che mescolerà diverse sfumature e toni, sarà la tecnica vincente per cambiare il colore gradualmente. Con questa modalità i capelli castani si arricchiranno di luce e movimento; inoltre saranno presenti delle schiariture sfumate e molto graduali.

Saranno di tendenza le gradazioni del miele e del caramello: queste illumineranno perfettamente il volto. Il biondo sarà molto chiaro oppure dorato: su quest'ultimo le schiariture risulteranno molto graduali sulle lunghezze. Per esaltare i biondi chiari o pesca si potrà optare per il finish glossy.

Altre proposte

Per quanto riguarda le chiome rosse sarà molto richiesto il Ginger Beer: per creare tale sfumatura si dovranno mescolare il marrone, il rame e il rosso.

In questo caso, per ottenere una tonalità perfetta bisognerà affidarsi alle mani esperte di un parrucchiere, che dovrà miscelare la giusta quantità di rosso. La nuance in questione è stata realizzata dalla colorista newyorchese Kim Bonondona. Un'ottima alternativa al Ginger Beer sarà l'Apple Cider o meglio conosciuto come sidro di mele: la sfumatura andrà realizzata con il balayage e scalderà la capigliatura di sfumature che andranno dall'arancione al ruggine.

Va ricordato di utilizzare regolarmente dei prodotti per mantenere brillante il colore. Sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia per trovare la soluzione più adatta. I vari hairstyle saranno perfetti per accogliere il prossimo autunno 2019. Questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look e optare per un nuovo taglio di capelli.