L'autunno 2019 è ormai praticamente iniziato e continuano ad arrivare nuove tendenze per quanto riguarda i tagli di capelli. Nei prossimi mesi sarà molto gettonata la chioma lunga, portata anche da Michelle Hunziker: la nota presentatrice svizzera ha pensato di rinnovare il suo hairstyle e ha di fatto immediatamente lanciato una nuova Moda. Di seguito le ultimissime novità a riguardo.

Nuove chiome

Ultimamente la bella Michelle ha optato per un taglio lungo con la frangia: con questo nuovo look accoglierà nel migliore dei modi la nuova stagione per lei ricca di impegni.

Tale capigliatura risulta molto sfilata ai lati del volto. Poi per completare il tutto ha realizzato una frangia molto sottile che cade leggera sulla fronte.

Per quanto riguarda la tonalità la Hunziker è rimasta fedele al biondo: però questa non è una vera tintura, ma è ottenuta grazie alla nuova tecnica di schiaritura seamless. La chioma in questione è adatta a ogni tipologia di viso grazie anche alla frangetta che può essere abbinata o eliminata.

Nuovi colori

Dopo un taglio nuovo sarà possibile optare anche per una nuova tonalità: il grande protagonista dei prossimi mesi sarà il rosso rame. La nuance in questione si adatterà perfettamente a qualsiasi acconciatura e haircut; inoltre regalerà alla capigliatura molta brillantezza e volume. Prima di realizzare il questo colore si dovrà controllare la carnagione: sulla pelle chiara sarà perfetto il ramato e invece su quella olivastra sarà ideale il biondo fragola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Per avere un'effetto molto più naturale si dovrà optare per l'ombré o il balayage, per dei meravigliosi giochi di luce. Per mettere in risalto la brillantezza del colore i tagli migliori saranno quelli scalati. Si dovrà assolutamente scegliere il modern bob: per chi non lo conoscesse si tratta di un carré medio con la frangia molto piena, per uno stile molto romantico.

Altre proposte

Anche le acconciature andranno scelte sempre con molta attenzione: non potrà mai mancare la coda, da scegliere bassa o alta a seconda delle occasioni.

Una piega riccia donerà un bel movimento alla chioma, magari si potrà optare anche per delle onde molto morbide: con questo styling il colore rosso rame risulterà in primo piano.

Non mancheranno nemmeno i capelli super lisci e con delle sfumature che vireranno dal rosso più intenso al castagna. Invece per la sera sarà perfetto uno chignon e sarà impreziosito da degli accessori con gli strass.

L'attrice Emma Stone, ad esempio, porta la sua capigliatura copper hair con la riga laterale e delle onde molto morbide.

Mentre Amy Adams sfoggia il rosso ramato: i suoi capelli sono molto lunghi e sono presenti delle onde che incorniciano il viso. Invece Ariel Winter ha optato per le famose beach waves, per un look molto naturale.

Per avere sempre una capigliatura morbida e lucente si dovranno utilizzare regolarmente, come ovvio, solo dei prodotti adatti e di qualità. Tutti questi nuovi tagli di capelli sembrano perfetti per accogliere l'imminente autunno 2019.