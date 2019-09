Per l'autunno 2019 continuano ad arrivare molte proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli.

In particolare è possibile individuare delle capigliature capaci di ringiovanire un volto, anche considerando che dopo i 50 anni i capelli perdono tono e consistenza, quindi si dovrà trovare un hairstyle adatto. Di seguito tutte le tendenze da seguire.

Nuove chiome

Molte celebrità tra cui Jennifer Lopez, Naomi Campbell e Cindy Crwaford hanno rinnovato la propria chioma e il loro volto è apparso fin da subito molto più giovane.

Una donna con una chioma corta potrà sistemare il taglio e optare per il pixie cut: quest'ultimo sarà molto facile da gestire e richiederà pochissima manutenzione. Per completare il pixie si potrà optare per un bel ciuffo laterale, per uno stile molto sbarazzino.

Un'altra proposta da copiare sarà il bob: la lunghezza della capigliatura sfiorerà le orecchie e si potrà portare con la frangia o il ciuffo e con la riga in mezzo o laterale.

Su un volto squadrato o tondo sarà perfetto un taglio molto scalato. Non mancherà il wavy bob ideale per regalare un bel movimento ai capelli e in particolare a quelli molto sottili. La lunghezza del lob arriverà alle spalle e le punte sul davanti risulteranno leggermente più lunghe. Victoria Beckham ad esempio dopo aver portato per tanti anni il pob quando ha superato i 40 ha sfoggiato un comodo lob mosso.

Altre proposte

Molte donne pensano che dopo i 40 anni si debba per forza rinunciare ai capelli lunghi. Niente di più sbagliato, perché ad esempio Jennifer Aniston, Julia Roberts e Sarah Jessica Parker sono a loro agio con la capigliatura lunga: magari si potranno creare delle sfilature e delle onde molto più morbide.

Sullo shag saranno presenti delle scalature in stile anni '60: queste partiranno dalla sommità della testa e scenderanno sulle lunghezze.

Ad esempio Jane Fonda a 80 anni ha optato proprio per lo shag e questo è in grado di ringiovanirla di almeno 20 anni.

La frangia sarà perfetta a ogni età, però dovrà essere lunga perché potrà trasformarsi in un ciuffo molto pratico. Inoltre essa riuscirà a nascondere eventuali rughe e metterà in risalto gli occhi. Sarà sempre molto richiesto anche il raccolto, come ad esempio lo chignon.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio si dovrà optare anche per una nuova tonalità e l'ispirazione arriva da Kristen Stewart: l'attrice ultimamente sta sfoggiando una chioma corta di colore rosa bubblegum.

La protagonista di Twilight ha pensato bene di colorare solamente le lunghezze e di lasciare le radici al naturale, cioè nella nuance castano cioccolato. L'effetto finale è molto ribelle e allo stesso tempo anche molto chic, un mix strepitoso. Per copiare questa tonalità non servirà decolorare la capigliatura, ma basta applicare la tinta rosa a circa 3-4 centimetri di distanza dalla radice. Inoltre le varie pennellate non dovranno essere troppo precise, proprio come ha fatto Kristen.

Tutti questi hairstyle saranno perfetti per rinnovare il proprio look e portare un nuovo taglio di capelli in vista dell'autunno 2019.