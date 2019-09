Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli, in particolare potrebbe essere molto richiesto il bowl cut di Charlize Theron. Di seguito le nuove chiome e i colori per l’autunno 2019.

Nuove chiome

Charlize Theron rinnova molto spesso il suo look, infatti in passato ha optato per dei tagli cortissimi con il ciuffo, per il pixie, il caschetto corto e tagli XXS. Ultimamente ha sfoggiato invece un taglio a scodella. La capigliatura in questione è stata creata da Adir Abergel, hairstylist delle celebrità.

L'attrice per completare il tutto ha optato per delle sfumature dorate: quest'ultime cadono morbidamente sulla chioma castana. Il taglio di Charlize regala un look molto grintoso e glamour allo stesso tempo. Il bowl cut spopolerà probabilmente nei mesi autunnali.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle si dovrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il castano, da scegliere in tutte le sfumature.

I capelli castani sono un classico e nell'autunno 2019 saranno di Moda delle nuance intense e golose. Sarà probabilmente molto amato dalle donne il castano cioccolato, che si dovrà adattare perfettamente alla carnagione. Va ricordato anche di curare la capigliatura, per non farla sembrare spenta e sfibrata. In questo caso si dovranno utilizzare dei prodotti adatti. La palette di nuance del castano cioccolato andranno da quelle più calde a quelle più fredde, inoltre regalerà uno stile molto glam.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Il cioccolato caldo sarà perfetto sul beige, invece il moka o il caffé saranno ideali sulla pelle olivastra o rosata. Il caramello regalerà dei meravigliosi riflessi dorati, ma per creare tutto questo si potrà optare per l'effetto ombré e per il balayage. Entrambe le tecniche garantiranno un risultato finale molto naturale.

Altre proposte

Il castano mogano sarà sempre di tendenza. Questo colore sarà perfetto su tutti i tipi di pelle.

Il colore castano potrà essere abbinato al modern bob. Nel pixie cut non mancherà una frangia dallo stile vintage. Per quanto riguarda le tonalità si dovrà optare per il rosso o il dorato. Le acconciature saranno sempre molto importanti, quindi via libera con la treccia e la coda di cavallo. Anche le star hanno optato per il castano, tra questi ad esempio Jessica Alba, Lily Collins e Kim Kardashian.

Questo potrebbe essere il momento perfetto per scegliere un nuovo taglio di capelli.