Nell'autunno 2019 saranno di tendenza diversi nuovi tagli di capelli. In particolare sarà molto gettonato il bob corto sfoggiato da Selena Gomez. L'hairstyle in questione sarà molto facile da portare e sarà indicato per le donne di tutte le età. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

L'attrice Selena Gomez cambia molto spesso il suo look. All'inizio della sua carriera portava dei lunghi capelli e poi aveva optato per un long bob mosso.

Ultimamente ha pensato di tagliare la sua chioma e ha scelto un bob cortissimo: la lunghezza di quest'ultimo arriva quasi al mento e per completare il tutto ha creato la riga in mezzo. Per quanto riguarda lo styling Selena ha optato per delle onde molto leggere. Questa capigliatura regala un look molto sbarazzino e inoltre risulta anche molto versatile. Il bob può essere portato liscio, mosso o sleek, a seconda delle varie esigenze di ogni donna. Che si parli di bob, long bob o bob sono tutti tagli da prendere in considerazione per il prossimo autunno alle porte.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato una nuova chioma si potrà anche scegliere una nuova tonalità. Di tendenza ci sarà il balayage biondo grano: per chi non conoscesse questa tonalità si tratta di una nuance molto calda e anche dal meraviglioso effetto volumizzante. Il colore in questione ricorderà molto i campi di grano. Sui capelli il balayage biondo grano sfumerà dall'ambra al beige: in questo modo si saluteranno i biondi freddi per accogliere una tinta bionda calda.

La sfumatura sarà perfetta per questo periodo perché permetterà di mantenere le proprie lunghezze schiarite dal sole. Inoltre va ricordato che il balayage sarà anche indicato per tutti i periodi di transizione tra una tinta e l'altra.

Consigli

Per creare la tonalità balayage biondo saranno necessari diversi passaggi. Se una donna avrà la chioma chiara o bionda naturale dovrà utilizzare un riflessante più chiaro di un tono rispetto alla sfumatura da applicare: in questo caso si dovrà stendere la nuance partendo da 1/4 della lunghezza e solamente su delle ciocche selezionate.

A questo punto si può applicare il colore biondo miele sul resto. Invece su una capigliatura naturale castana, nera o rossa scura prima si dovranno decolorare le lunghezze. Questo sarà un lavoro molto difficile e ci sarà il rischio di rovinare la chioma: quindi il consiglio sarà quello di affidarsi completamente al proprio parrucchiere di fiducia. In questo modo si può trovare sempre la soluzione più adatta e il lavoro finale sarà perfetto.

Le proposte continuano ad arrivare ogni giorno: questo è il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.