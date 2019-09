Il prossimo autunno si sta avvicinando e iniziano ad arrivare diverse proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli; in particolare saranno molto gettonate le chiome corte. L'hairstyle in questione è sempre molto facile da portare: inoltre è capace di regalare un look molto sbarazzino. Di seguito riportiamo le ultime tendenze del momento.

Nuove chiome

Il grande protagonista dei prossimi mesi sarà, senza nessun dubbio, il famoso pixie cut: quest'ultimo viene portato anche dall'attrice Bo Martyn.

Nel pixie saranno presenti molte scalature e sfilature: inoltre potrà essere abbinato alla tonalità biondo platino, perfetto per avere uno stile elegante e minimal allo stesso tempo. Con un taglio corto si potrà optare anche per l'effetto bagnato: in questo caso le varie ciocche potranno essere spostare tutte sul davanti, per un'acconciatura molto originale. Su una capigliatura scalata si potrà creare una frangetta cortissima e sfilata: questa sarà una perfetta ispirazione punk, per un look molto particolare.

Sui capelli lisci si potrà optare per un taglio cortissimo: per completare il tutto non potrà mancare una mini frangia. Una lunghezza media potrà essere raccolta con una forcina: in questo modo la fronte e la nuca resteranno scoperte. Un classico short bob potrà essere arricchito da alcuni fermagli o anche degli accessori luminosi, per uno stile molto romantico. Su un bob corto si potrà creare un finish leggermente disordinato, utilizzando solamente del gel o della schiuma. Su una chioma corta riccia e scalata basterà creare un ciuffo lungo e laterale: su quest'ultimo potrà essere applicata della lacca texturizzante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Altre proposte

Arrivano molte tendenze anche direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia. La madrina Alessandra Mastronardi ha optato per la riga in mezzo. All'attrice piace sfoggiarla con ogni hairstyle: con un raccolto molto morbido, con i capelli sciolti e con lo chignon tirato. La riga centrale è stata scelta anche da Melissa Satta, Michelle Hunziker e Tina Kunakey. Questo dettaglio è ideale su un volto iper simmetrico, altrimenti accentua le varie irregolarità presenti.

Molto amato dalle modelle e attrici anche lo chignon a nodo, a torchon o da ballerina: in questo modo tutte le donne verranno accontentate. Cate Blanchett, Micaela Ramazzotti e Kristen Stewart hanno optato per il mezzo raccolto: in questo caso sono presenti delle mollette o forcine solamente da un lato della testa. Il mezzo raccolto è perfetto sulle chiome corte e medie.

Altri look

Anche l'effetto ricrescita è sempre di Moda e a lanciare questa tendenza è stata Kristen Stewart: l'attrice ha sfoggiato una ricrescita con decolorazione biondo-giallastra.

Invece l'attrice Isabella Ferrari ha pensato di realizzare sui suoi capelli uno stile stropicciato: in questo caso le onde sono molto leggere e create con il phon e la lacca. La modella Annabelle, nipote dell'attore francese Jean-Paul Belmondo, ha optato per una frangia molto lunga: questa mette in risalto lo sguardo. Le proposte arrivano continuamente: questo è il momento più indicato per portare un nuovo taglio di capelli corti.