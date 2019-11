In queste settimane continuano ad emergere frequenti novità riguardanti i tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno-inverno. Tra le varie proposte figurano alcuni look ispirati al secolo scorso. Parliamo di caschetti, bob ma anche di shag, mullet e altri ancora. Tutti questi look non solo donano una ventata di freschezza, ma sono al contempo eleganti e pratici da portare. Perfetti per qualsiasi età, queste tendenze corte e medie sono anti-age poiché tendono a ringiovanire il volto. Anche nel campo delle acconciature spiccano delle proposte interessanti come le punte all'insù e le cotonature.

I tagli di capelli che detteranno moda nella prossima stagione fredda

Con il passare degli anni, il caschetto resta una sorta di 'porto sicuro' poiché sta bene quasi a tutte e apporta miglioramenti. Ed ecco che tra le tante tendenze che vedremo spopolare nei mesi a venire, spicca lo sfizioso caschetto corto di Kaia Gerber. A riportare tale trend è la celebre rivista 'Cosmopolitan'. Questo taglio di capelli, firmato Guido Palau, nella sua semplicità risulta un look molto sensuale e ringiovanente.

Si tratta di un classico ristretto e netto, con le ciocche che arrivano a metà collo. Si può esibire in tantissimi modi: liscio, riccio o leggermente mosso. Proprio quest'ultimo look è stato sfoggiato dalla modella Kaia durante la sfilata di Chanel (Foto). Via libera anche agli accessori, all'effetto Wet e alle acconciature. Insomma, valgono le medesime regole del classico caschetto lungo.

Per chi ama osare spicca il chiacchieratissimo 'Bowl Cut' della star Charlize Theron, oppure lo shag e il mullet anni '80.

Il primo è corto a forma di scodella e ricorda un trend che ha spopolato negli anni '90. Il secondo è composto da una serie di decise sfilature e scalature. Ultimamente si parla anche del Long Bob (LOB), da portare liscio e con la riga a lato. Da non trascurare il taglio di capelli chiamato 'Grown Out'. Si tratta di una via di mezzo tra pixie cut e bob, ma in una versione del tutto moderna.

Moda capelli, oltre ai tagli sono di tendenza anche le acconciature retro

Non è solo il taglio a fare la differenza e a dirlo è 'Grazia'.

Attraverso il settimanale, si apprende che la Moda capelli autunno/inverno sorride alle pieghe retro, come nel caso dei ricci sulle chiome corte, che fanno molto anni '80. È tornato prepotentemente alla ribalta anche lo stile 'Ladylike', ovvero onde voluminose tenute ferme con l'uso di abbondante lacca. Per chi vuole aggiungere un pizzico di novità può provare a ricorrere alla frangia sfilata e corta, come la star di 'Baby' Alice Pagani (Foto).

Infine, un'altra acconciatura tornata di moda e che ha caratterizzato maggiormente l'inizio del secolo scorso è quella chiamata 'effetto bouncy'. In pratica si tratta di capovolgere le punte all'insù e ricreare una leggera cotonatura sulla parte superiore dei capelli. Un look molto fine ed elegante che sicuramente conquisterà tutte. Prima di ricorrere alle forbici o di optare per un nuovo colore di moda è sempre necessario riflettere con calma e chiedere consiglio ad un valido parrucchiere.